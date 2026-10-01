Libri ed emozioni, a Imperia arriva il Libroforum di Profamilia

Imperia. La lettura diventa uno strumento per comprendere ed esprimere i propri stati d’animo con “Libroforum – Le emozioni in un libro”, il percorso esperienziale promosso dall’associazione Profamilia – Consultorio Diocesano di ispirazione Cristiana, in collaborazione con CSV Polis. Non un semplice gruppo dedicato alle opere letterarie, ma un laboratorio nel quale le pagine scelte diventano uno specchio per riconoscere e nominare sentimenti ed esperienze personali, all’interno di uno spazio protetto e non giudicante. A facilitare il confronto sarà la counselor Maria Teresa Viotto.

Il primo appuntamento è in programma il 15 ottobre 2026 alle 20.30 con “La fattoria degli animali” di George Orwell, classico scelto per esplorare ingiustizia, paura, speranza, disillusione e potere.

Il 19 novembre 2026, sempre alle 20.30, sarà invece protagonista “Le parole della pioggia” di Laura Imai Messina. Il romanzo offrirà lo spunto per affrontare lutto, cura, rinascita, fragilità e gentilezza.

L’iniziativa punta a favorire l’alfabetizzazione emotiva, sviluppare una maggiore capacità di manifestare ciò che si sente, rafforzare l’ascolto attivo e l’empatia, contribuendo al benessere individuale e relazionale. La proposta è aperta a persone di ogni età, genitori, educatori, coppie e singoli. Non sono richieste competenze letterarie né occorre aver letto integralmente i due volumi.