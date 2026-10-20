L’Erba Gatta: la cucina autentica di Triora tra erbe spontanee, zafferano e sapori dell’entroterra

Nel cuore del paese delle streghe, un indirizzo che valorizza i prodotti locali con una cucina genuina, leggera e profondamente legata al territorio.

Triora. Dal 2008 L’Erba Gatta rappresenta uno dei punti di riferimento della ristorazione dell’entroterra ligure. Situato nel centro storico di Triora, il celebre “paese delle streghe”, il locale propone una cucina che racconta il territorio attraverso ingredienti semplici, stagionali e di grande qualità.

In cucina lo chef Gianni interpreta con sensibilità i prodotti tipici della valle: olio extravergine, vini locali, pane, fagioli di Triora, formaggi, erbe spontanee e il prezioso zafferano coltivato nel borgo. In sala, Carla accoglie gli ospiti con cordialità e accompagna la scoperta dei piatti, contribuendo a creare un’atmosfera autentica e familiare.

Come nelle migliori trattorie, il menù viene presentato sulla lavagna e cambia seguendo la disponibilità delle materie prime. Tra gli antipasti meritano una menzione la trevigiana al forno con ricotta (12 euro), la panissa fritta (9 euro) e l’intramontabile brandacujun (12 euro).

Tra i primi spiccano i tradizionali Sugeli, pasta tipica della zona simile alle orecchiette, proposti con ragù di pecora, i ravioli di ricotta e borragine con pomodorini e maggiorana e la zuppetta con i fagioli di Triora (tutti a 12 euro).

I secondi celebrano i grandi classici della cucina dell’entroterra: le lumache in umido (15 euro), la toma di pecora Brigasca al forno (13 euro) e le trippe in umido (13 euro).

Da non perdere i dolci fatti in casa, tra cui la delicata crema fredda allo zafferano di Triora (5 euro) e la golosa Tarte Tatin di mele (5 euro).

Una visita all’Erba Gatta è anche l’occasione per scoprire uno dei borghi più affascinanti della Liguria. Sulle tovagliette del locale è infatti riprodotta una mappa che suggerisce un percorso tra i vicoli e i luoghi simbolo di Triora.

Il costo di un pasto completo varia mediamente tra 35 e 40 euro. La carta dei vini privilegia le etichette del territorio, affiancate da una selezione di generosi vini piemontesi.

Il Ristorante L’Erba Gatta, che per la qualità della cucina e dell’accoglienza è stato inserito fra i Ristoranti della Tavolozza, si trova a Triora (IM) in Via Roma, 6.

Chiusura: lunedì. Telefono: 018494392

Il Ristorante dispone inoltre di un sito web e di una pagina facebook.