Lega Imperia, riunito il direttivo provinciale

Imperia. Si è riunito il Direttivo provinciale della Lega di Imperia per fare il punto sulla situazione politica e organizzativa del partito e definire le prossime iniziative sul territorio, anche alla luce della fase congressuale nazionale.

«Stiamo attraversando una fase importante, a livello nazionale così come sui nostri territori. Ogni momento di transizione richiede riflessione, strategia e soprattutto capacità di trasformare le idee in azioni concrete. Per questo abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente il Direttivo provinciale, con l’obiettivo di dare risposte sempre più puntuali ai nostri amministratori, ai nostri iscritti e soprattutto ai cittadini», dichiara Armando Biasi, commissario provinciale della Lega.

In vista della convocazione straordinaria del Congresso nazionale, il Direttivo ha inoltre condiviso la necessità di convocare nelle prossime settimane un’assemblea provinciale degli iscritti, per fare il punto sullo stato attuale del partito e confrontarsi sulle scelte politiche e organizzative che caratterizzeranno il mese di ottobre e il percorso della Lega verso i prossimi appuntamenti nazionali.

«Dal momento della mia nomina a commissario provinciale ho indicato come priorità l’ascolto dei territori. Il mio compito è comprendere le esigenze e le specificità di ogni Comune, anche per individuare l’assetto organizzativo più efficace nelle diverse realtà della nostra provincia. In questo percorso poter contare sull’esperienza dell’ex segretario provinciale Antonio Federico, dell’assessore regionale Alessandro Piana, del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e dei tanti amministratori ed eletti della nostra provincia rappresenta certamente un valore importante», prosegue Biasi.

L’obiettivo è rafforzare un modello di partito capace di partire dai problemi concreti della provincia e di creare un maggiore coordinamento tra i diversi livelli istituzionali.

«Non serve impegnarsi negli slogan, ma occorre trasformare le nostre proposte in azioni concrete sui temi realmente importanti per la provincia. Dobbiamo creare un coordinamento sempre più efficace tra Regione, Provincia e Comuni, senza dimenticare il confronto e la collaborazione con le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le Forze dell’Ordine, il Terzo Settore e tutte quelle realtà che ogni giorno sono al fianco dei cittadini».

In questa direzione si inseriscono anche i nuovi incarichi definiti nell’ambito dell’organizzazione provinciale:

* Roberto Piacentini, commissario cittadino di Bordighera;

* Davide Grimaldi, commissario territoriale Val Nervia–Vallecrosia;

* Andrea Bonfà, commissario cittadino di Sanremo;

* Stefano Isaia, componente del Direttivo provinciale con delega alle politiche del lavoro e ai rapporti con le organizzazioni sindacali;

* Mattia Arnaldi, componente del Direttivo provinciale con delega ai rapporti con il mondo produttivo e allo sviluppo economico.