Le vicende storiche di Borghetto d’Arroscia nel racconto dello storico Andrea Gandolfo

Borghetto d’Arroscia. Il racconto dello storico sanremese Andrea Gandolfo sulle vicende storiche di Borghetto d’Arroscia, importante centro dell’omonima valle, che tra il 1385 e il 1386 entrò nell’orbita della Repubblica di Genova:

«Il paese è uno dei tipici borghi rurali di fondovalle allineati lungo la Statale che attraversa la Valle Arroscia, non lontano dal castello di Ranzo, a monte della confluenza del rio Calabria nel torrente principale della conca. Nei pressi si trova un caratteristico ponte di età tardomedievale ad arcata unica in pietra a schiena d’asino, privo di parapetti laterali, il cui arco appoggia su massicci piedritti di sostegno costituiti da blocchi regolari, di probabile costruzione anteriore, e a cui si può facilmente accedere tramite una comoda e breve mulattiera che inizia all’ingresso del borgo, inserita in un ambiente campestre suggestivo e pittoresco.

Il toponimo, diminutivo in -etto del diffusissimo borgo, derivato dal termine della tarda latinità burgus, citato da Vegezio e Isidoro, è un nome di località che in Liguria denomina solitamente gli insediamenti non fortificati, sorti fuori del castello o in seguito alla decadenza del sistema dei centri feudali avvenuta nel corso del Basso Medioevo. La prima attestazione del toponimo, nella forma ecclesia Sancti Marci de Burghetto, è documentata in un atto stilato nel 1496. Si deve peraltro rilevare come, fino all’inizio dell’Ottocento, il paese sia stato chiamato Borghetto dell’Acqua Torta per un repentino giro dell’Arroscia verso settentrione, intorno al promontorio di Costarossa, mentre nella dizione riferita nella parlata locale esso viene semplicemente denominato u burghétu, senza la posposizione di nessun elemento determinativo.

Le caratteristiche del tessuto urbano e della compagine edilizia che contrassegnano il borgo denotano una strutturazione dell’abitato relativamente recente, che è direttamente confermata dall’assenza di monumenti o testimonianze rilevanti di epoca medievale. L’origine del paese attuale è infatti ricollegabile allo spostamento di numerose famiglie dai borghi di mezzacosta a fondovalle, spinte dalle nuove opportunità economiche offerte nel corso dei secoli tardomedievali dallo sviluppo sempre più consistente della viabilità verso le città del Basso Piemonte e dallo sfruttamento, allora in fase di ulteriore espansione, dell’energia idraulica attraverso l’utilizzazione di mulini, officine e ferriere.

Il paese con le sue numerose frazioni situate nella parte mediana della pendice montuosa, tra cui Montecalvo, Leverone, Ubaga, Ubaghetta, Gazzo e Gavenola, divenne sede di una florida attività produttiva di carattere agropastorale, che era incentivata dalle comunicazioni con le valli limotrofe e le vie di crinale, con particolare rilevanza assunta dai percorsi commerciali che collegavano questa zona con gli altri centri delle Alpi Liguri e della Val Pennavaira. Sull’opposto versante occidentale, attraverso i borghi di Montecalvo, Ubaga e Ubaghetta, terre molto ricche, tra l’altro, di estesi e rigogliosi castagneti, si poteva accedere alle attigue valli Lerrone, Merula e Impero con le vie di comunicazione presidiate da torri, chiamate anche falodi o colombere per il fatto che i messaggi venivano in quel tempo segnalati tramite l’accensione di fuochi o con l’invio di piccioni viaggiatori, in modo da permettere il collegamento tra le torri stesse e con i paesi limitrofi.

Dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente, la zona di Borghetto fu interessata dalle incursioni barbariche, passando prima sotto il dominio dei Longobardi a partire dal 643 e poi sotto quello dei Franchi fino all’888. Il borgo venne allora inserito nel Comitato di Albenga insieme agli altri centri principali della valle, che, finite le scorrerie dei Saraceni, si andò popolando contemporaneamente al fenomeno sempre più diffuso dell’incastellamento, tipico dell’età feudale, al quale si congiunse quello della frequentazione del fondovalle sviluppatasi lungo l’arteria di collegamento con il Basso Piemonte e la Val Pennavaira.

Nel corso del X secolo il paese venne quindi inglobato nella Marca Arduinica, sempre però nell’ambito del Comitato ingauno, che proprio in quegli anni vide la definitiva affermazione dell’organizzazione feudale in funzione di cerniera tra l’entroterra padano e il litorale tirrenico, che era costantemente alimentata dai traffici commerciali lungo le strade del fondovalle e quelle che, seguendo il percorso più breve, salivano trasversalmente da una valle all’altra. In seguito allo sfaldamento della Marca Arduinica, il paese, dopo alcuni passaggi di giurisdizione feudale, passò, insieme agli altri borghi della Valle Arroscia dipendenti amministrativamente dal Comitato di Albenga, agli aleramici marchesi di Clavesana, il cui vasto territorio fu allora subinfeudato a famiglie più strettamente locali rimanendo tuttavia interessato dalle mire espansionistiche del Comune di Albenga.

Nei primi decenni del Trecento la metà del marchesato di Clavesana pervenne alla famiglia dei Del Carretto, signori di Finale, il cui dominio sui paesi della valle sarebbe stato legato alle alterne vicende politiche della Repubblica di Genova, che mirava ad estendere il suo dominio anche sull’entroterra della Liguria di Ponente attraverso una politica di intromissione nelle vertenze dei signori locali.

Intanto, nel 1233, Borghetto si era unito ad altri piccoli centri della Valle Arroscia per dare vita alla Pieve di Teco, del cui antico mandamento sarebbe stato uno dei quindici comuni. Tra il 1385 e il 1386 l’alta Valle passò sotto l’influenza genovese, che vi costituì un Capitanato con capoluogo Pieve di Teco, assumendo definitivamente il controllo di Borghetto nel 1522, mentre un secolo dopo la Repubblica acquisì anche il confinante Marchesato di Zuccarello, dove insediò un commissario con funzioni di governatore.

Dopo la caduta del governo oligarchico e l’istituzione della Repubblica Ligure nel 1797, Borghetto venne inserito nella Giurisdizione del Centa con capoluogo Albenga per passare, dopo l’annessione della Liguria all’Impero francese nel 1805, a far parte del Cantone di Pieve, dipendente sotto l’aspetto amministrativo dal Dipartimento di Montenotte. Con l’avvento della Restaurazione il paese passò, insieme al resto della Liguria sotto il Regno di Sardegna, che nel 1819, nell’ambito del processo di riorganizzazione amministrativa generale delle province del territorio sabaudo, spezzò definitivamente l’antica unità delle valli ingaune con l’attribuzione dei comuni dell’alta Valle Arroscia, fino a Ranzo, alla provincia di Oneglia nell’ambito della Divisione di Nizza. Dopo la cessione della Divisione di Nizza alla Francia nel marzo 1860, Borghetto divenne un comune della neocostituita provincia di Porto Maurizio, che mantenne la linea di confine della valle con l’Albenganese, allora dipendente amministrativamente dalla provincia di Genova.

Il paese, che fino al 1862 si chiamava soltanto Borghetto, per assumere in quell’anno l’attuale denominazione di Borghetto d’Arroscia, ingrandì il suo territorio comunale con l’aggregazione di Ubaga nel 1886, mentre, dal 1928 al 1947, furono uniti a Borghetto anche i centri di Aquila di Arroscia e Ranzo in qualità di frazioni per poi ridiventare comuni autonomi. Il terremoto del 23 febbraio 1887 aveva intanto lievemente danneggiato alcune case del paese, tanto che, dopo il sisma, le autorità centrali destinarono un mutuo di 20.850 lire a otto Borghetalli per riparare le loro abitazioni rimaste lesionate a causa del terremoto. Una trentina di anni dopo, nel corso della prima guerra mondiale, numerosi militari borghetalli parteciparono al conflitto sul fronte italiano con numerosi caduti e feriti.

Dopo gli anni del regime fascista e dell’amministrazione podestarile, la zona di Borghetto fu teatro di un’intensa attività partigiana condotta in particolare da alcuni distaccamenti della I Brigata d’assalto garibaldina «Silvio Bonfante», che effettuarono numerose azioni contro gli occupanti tedeschi nel comprensorio del paese, come quando il comandante Rajmond Rossi (Ramon), coadiuvato da altri due partigiani, fece saltare in aria il ponte di Borghetto nella notte del 6 ottobre 1944, due giorni prima di una grande battaglia contro i Tedeschi a Vessalico, mentre, nell’agosto precedente, l’intera zona era stata interessata da un massiccio rastrellamento operato dai Tedeschi, che avevano occupato l’alta valle.