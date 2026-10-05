Le streghe fanno rete, Triora nel progetto che unisce cinque comuni del Nord Ovest

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Il borgo imperiese unisce Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta nel segno dei processi del passato

Triora. La città delle streghe sarà uno dei cinque centri fondatori della nuova Rete dei Comuni delle Streghe del Nord Ovest, nata per unire località accomunate da vicende giudiziarie documentate legate alle accuse di stregoneria. Insieme al paese della valle Argentina ci saranno Levone, in provincia di Torino, Miagliano nel Biellese, Saint Denis in Valle d’Aosta e Rifreddo, nel Cuneese.

L’ingresso dell’unica realtà ligure assume un rilievo particolare per il Ponente. Tra il 1587 e il 1589 il centro dell’entroterra imperiese fu teatro di una vasta persecuzione che coinvolse numerose donne accusate di pratiche malefiche. Una pagina del passato rimasta profondamente legata all’identità locale, studiata attraverso gli atti conservati negli archivi e diventata nel tempo anche uno degli elementi più conosciuti della sua proposta turistica.

La costituzione ufficiale è prevista domenica 18 ottobre alle 10 al teatro comunale “Teresa Belloc” di San Giorgio Canavese, con la sottoscrizione del protocollo d’intesa. A rappresentare la località della valle Argentina sarà l’assessore alla cultura Giacomo Oliva. Obiettivo dell’evento è superare l’immagine folkloristica della strega per riportare l’attenzione sulle persone coinvolte nelle persecuzioni, sulle dinamiche sociali dell’epoca e sui meccanismi di marginalizzazione.