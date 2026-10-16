Le sorelline di Beatrice dal gip. Gli avvocati: «Aiello estranea ai traumi mortali, Iannuzzi nega violenze»

Genova. È il giorno della testimonianza delle sorelline di Beatrice, la bambina di due anni morta lo scorso 9 febbraio, al centro dell’inchiesta della Procura di Imperia che vede in carcere la madre Emanuela Aiello e il compagno Emanuel Iannuzzi. Alla Questura di Genova, dove questa mattina si tiene l’incidente probatorio disposto dal gip Massimiliano Botti, sono arrivati gli avvocati delle parti, chiamati ad assistere a uno dei passaggi più delicati dell’intera vicenda giudiziaria. Le dichiarazioni delle due minori, già ascoltate dagli investigatori nei mesi scorsi, saranno raccolte in forma protetta e nel contraddittorio tra accusa e difese, per essere acquisite come prova nell’eventuale processo.

A parlare per prima è stata l’avvocato Laura Corbetta, che insieme al collega Bruno Di Giovanni assiste la madre della vittima. «L’abbiamo chiesto noi l’incidente probatorio», ha ricordato la legale, sottolineando l’importanza di ascoltare direttamente le bambine, anche alla luce delle circostanze nelle quali la sua assistita sostiene di non essere stata presente. Quanto all’esito delle audizioni, nessuna previsione: «Non sappiamo, dobbiamo vedere». La posizione della difesa di Aiello resta quella dell’estraneità della donna ai traumi che hanno provocato la morte della figlia. «Sui traumi mortali, quelli che sono stati definiti la causa del decesso, è estranea a questi fatti, certo», ha dichiarato Corbetta, precisando che la posizione dell’indagata dovrà essere ulteriormente valutata alla luce degli atti acquisiti. Nessuna indicazione, invece, su chi possa aver materialmente provocato le lesioni. «Non possiamo dirlo. È tutto ancora in fase di accertamento», ha aggiunto la legale.

Sul fronte opposto, gli avvocati Cristian Urbini e Maria Gioffrè, difensori di Emanuel Iannuzzi, hanno ribadito la totale estraneità del loro assistito alle violenze contestate. «Lui nega fermamente di aver posto in essere atti di violenza nei confronti delle bambine e di Beatrice e nega di aver visto terzi compiere violenze sulla piccola», ha spiegato Urbini. Il legale è intervenuto anche sulle precedenti testimonianze delle sorelline, che avrebbero descritto episodi di maltrattamento. Iannuzzi, secondo quanto riferito dal difensore, contesta i fatti che le bambine gli attribuiscono personalmente. «Riferisce che stanno riportando fatti che non corrispondono al vero, quelli relativi alla sua persona». Quanto alle ragioni di queste dichiarazioni, Urbini ha rinviato ogni valutazione agli approfondimenti difensivi e all’incidente probatorio odierno: «Sicuramente loro riferiscono quello che ricordano, quello che credono di ricordare. Poi ci sono i consulenti tecnici e faremo tutta una serie di valutazioni».

Un passaggio particolarmente significativo riguarda i lividi presenti sul corpo della piccola Beatrice. Secondo Urbini, Iannuzzi li avrebbe notati soltanto il sabato sera precedente alla morte. «Lui i lividi li ha visti solo al sabato sera», ha affermato il difensore. Alla richiesta di spiegare come il suo assistito avesse interpretato quelle lesioni, Urbini ha riferito che la madre le aveva attribuite a una caduta: «Gli ultimi lividi erano attribuiti a una caduta dalle scale, come aveva riferito la mamma a Iannuzzi». E alla domanda se l’uomo avesse creduto a quella spiegazione, il legale ha risposto: «Certo che le ha creduto». I difensori sono stati interpellati anche sulle recentissime risultanze degli esami tossicologici, che hanno evidenziato un’esposizione ripetuta di Beatrice alla cocaina durante un periodo di circa sette mesi, a partire dall’estate del 2025. «Non ne sa nulla», ha dichiarato l’avvocato Gioffrè, osservando come una parte dell’esposizione documentata risalga a un periodo precedente all’inizio della frequentazione tra Aiello e Iannuzzi. Un elemento che, secondo la difesa, andrebbe tenuto presente nella ricostruzione della vicenda. Alla domanda se il suo assistito si fosse accorto della presenza di sostanze stupefacenti nell’ambiente frequentato dalle bambine, la risposta è stata netta: «No, assolutamente no».