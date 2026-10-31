“Le parole volano”, in arrivo la lectio a cura di Corrado Bologna sui classici antichi dedicata a Ovidio

Imperia . Ovidio , poeta delle “Metamorfosi” e de “Arte di amare”, è al centro della lectio che Corrado Bologna terrà mercoledì 4 novembre alle 18 , nella sala Ridotto del t eatro Cavour di Imperia. È il prossimo appuntamento della stagione 26/27 diretta da Sergio Maifredi, che ha ideato il progetto “Le parole volano” a cura di Bologna, già docente di Letterature romanze medievali e moderne alla Scuola Normale Superiore di Pisa, in cui si inserisce questo incontro. Il primo ciclo è dedicato ai “ Classici antichi ” e dopo il seguitissimo e applaudito intervento su Orazio, prosegue ora con un altro scrittore latino, Ovidio.

«Il nostro tempo -afferma Bologna – riscopre Ovidio, soprattutto il poeta erotico de “Arte di amare” e dei “Rimedi contro l’amore”, la lirica “didascalica” più leggera e galante dell’antichità: sedurre è un’arte, una tecnica, che va appresa con eleganza e spregiudicatezza. Ma Ovidio è stato anche uno dei massimi mitografi del mondo classico, studiato e commentato nel Medio Evo. Vittorio Sermonti, finissimo traduttore del poema, ha definito le “Metamorfosi” “uno dei grandi repertori di simboli e miti che il mondo antico forniva alla folle immaginazione di Dante”, e “un repertorio illimitato di simmetrie e parallelismi, temi e tipologie.” L’Ovidio delle “Metamorfosi” e di qualcuna delle “Eroidi” dimostra un grande talento di narratore, di pittore del meraviglioso, di psicologo attento a cogliere aspetti delicati dell’anima femminile.» Però qualcosa di grave dovette accadere alla corte imperiale: di colpo il poeta cadde nell’ombra e fu condannato all’esilio, sulle sponde del Mar Nero, dove rimase fino alla morte.