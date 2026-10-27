«Le donne nei luoghi di potere per un mondo di pace»

Sanremo. Un pomeriggio di riflessione profonda sui grandi temi della contemporaneità, tra l’impegno sociale racchiuso negli scatti iconici di Oliviero Toscani e le sfide del futuro legate all’intelligenza artificiale, alla leadership femminile e all’educazione tecnologica. Si è svolto oggi pomeriggio al Casinò di Sanremo un nuovo e partecipato appuntamento con i Martedì Letterari, inserito all’interno della rassegna Ottobre di Pace.

Protagonista dell’incontro è stata Darya Majidi, presidente del Comitato Italiano dell’ONU per l’Empowerment Femminile Mondiale, che ha offerto una lucida analisi sul ruolo della tecnologia e sulla necessità di colmare il divario di genere nei luoghi decisionali. Nel corso del suo intervento, Majidi ha posto l’accento sull’intelligenza artificiale definendola «un amplificatore della realtà: se alleniamo questi sistemi con visioni e valori, possono diventare megafoni di pace; se invece li usiamo per creare armi, diventano strumenti potentissimi». Da qui l’appello rivolto soprattutto ai giovani, affinché la tecnologia diventi veicolo di un mondo migliore.

Altro nodo centrale della riflessione è stato quello del superamento dei “soffitti di cristallo” e del coinvolgimento delle donne nei tavoli che contano: «Nei tavoli di negoziazione di pace e leadership la presenza femminile è intorno al 3-4%», ha ricordato Majidi, lanciando una call to action non solo alle donne, ma soprattutto agli uomini, affinché diano accesso e possibilità alle colleghe, alle figlie e alle studentesse. Un percorso che passa inevitabilmente dall’educazione scolastica e dalla promozione delle materie STEM e ICT: «Le donne sono quasi il 40% nelle STEM, ma nell’informatica siamo bloccati al 14-15% da anni. Proponiamo di far diventare l’informatica una materia scolastica obbligatoria, per avvicinare le bambine a queste potenzialità fin da piccole».

L’appuntamento culturale al Casinò ha offerto anche lo spunto per un omaggio artistico di grande impatto. Ad accompagnare la riflessione è infatti la mostra collettiva allestita dai soci dell’associazione, pensata e concepita — a un anno dalla scomparsa del maestro — per omaggiare la figura e la provocazione visiva di Oliviero Toscani.

A raccontare la genesi e la struttura dell’esposizione è il curatore della mostra, Gennaro Salerno: «Ogni anno come associazione proponiamo una mostra collettiva alla quale i soci possono partecipare liberamente. Quest’anno, in coincidenza con la scomparsa del maestro Oliviero Toscani, abbiamo pensato di dedicare la mostra a lui, facendo un omaggio concepito nell’interpretare liberamente i suoi scatti più importanti e iconici». La mostra si sviluppa secondo un criterio visivo ben preciso: «Nelle foto più piccine ci sono gli scatti originali di Oliviero Toscani, mentre le foto più grandi affiancate rappresentano la nostra interpretazione». Tra i pezzi simbolo spicca la celebre pubblicità dei jeans Jesus, considerata da Salerno come il primo vero scatto di rottura di una lunga serie.