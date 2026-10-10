Le connessioni invisibili della vita, al Casinò la seconda edizione delle “Giornate della consapevolezza”

Lo spettacolo multimediale è accompagnato dalla presenza di scienziati e studiosi di primo piano nel panorama della ricerca

Sanremo. Il sipario del teatro dell’Opera del Casinò si è aperto alle 17 di questo pomeriggio per accogliere il ritorno delle Giornate della Consapevolezza, la rassegna di respiro nazionale nata per stimolare il dibattito sui grandi temi del nostro tempo, del passato che ci ha portato fino a oggi, del clima e del futuro. A guidare l’iniziativa, la sua ideatrice e direttrice artistica Cristina Del Tutto – nonché Ceo della testata giornalistica Radio Parlamentare – Percorso Consapevole – voce narrante in un viaggio pensato per offrire alla cittadinanza un’esperienza immersiva tra conoscenza scientifica, arte e senso di comunità. Insieme a lei, in apertura dello spettacolo, il vicesindaco Fulvio Fellegara il quale, oltre a portare i saluti dell’intera amministrazione comunale, ha ribadito come iniziative di questo genere siano importanti e affascinanti, oltre che arricchenti per la vita di ognuno.

Cuore dell’evento è lo spettacolo multimediale dal titolo “Viaggio nella complessità della Vita – Le connessioni invisibili.” Un percorso lungo 13,8 miliardi di anni – dalla nascita dell’universo alle più recenti frontiere della biologia e della fisica – che invita il pubblico a osservare, ascoltare e porsi domande sugli equilibri che sostengono il pianeta.

Sul palcoscenico del teatro, per l’occasione, fino alle 19.45 si alternerà un ricco parterre di scienziati e studiosi di primo piano nel panorama della ricerca: Andrea Possenti, astrofisico dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari e tra i massimi esperti di pulsar, chiamato ad aprire l’itinerario raccontando le energie invisibili dell’Universo e le nostre origini cosmiche; Renato Fani, genetista e già professore ordinario presso l’Università di Firenze, che accompagna gli spettatori alla scoperta dell’evoluzione dei genomi, della biodiversità batterica e dei segreti dell’origine della vita; Alessio Rovere, professore ordinario di Geografia fisica e geomorfologia, che affronta i temi dedicati al “respiro” del pianeta, al ruolo degli oceani e ai cambiamenti climatici; Caterina Lanfredi, biologa marina e membro del consiglio direttivo dell’Istituto Tethys, focalizzata sull’esplorazione e la tutela degli ecosistemi marini e dei cetacei; Pierluigi Brustenghi, neurologo, psicoterapeuta, divulgatore scientifico che si occupa del rapporto tra cervello, apprendimento e nuove tecnologie, con particolare attenzione agli effetti delle dipendenze digitali sui giovani, e infine, Carlo Ventura, biologo molecolare, dirige il Laboratorio Nazionale di Biologia Molecolare e Bioingegneria delle Cellule Staminali INBB di Bologna, considerato uno dei pionieri della medicina rigenerativa a livello mondiale.

La tappa sanremese dell’evento dà spazio anche all’arte. Green Art Italia, infatti, parteciperà con un intervento di Claudio Reginali, dedicato al tema della rigenerazione urbana e della necessità di riportare la natura negli spazi che abitiamo. La performance di break dance di Giacomo Mino Fanciullacci, e la presenza della musicista Sonia Bottacin, invece, offriranno un momento artistico, quest’ultimo, in special modo, dedicato alle frequenze della voce e al suono.