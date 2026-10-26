Lavoro, le offerte della settimana in provincia di Imperia: tutte le opportunità dai Centri per l’Impiego

Imperia . Nuove opportunità di lavoro in provincia di Imperia. Sono stati aggiornati al 26 ottobre gli annunci raccolti dai Centri per l’Impiego di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, con proposte rivolte a candidati con esperienze e qualifiche differenti, ma anche a chi cerca un primo inserimento nel mondo del lavoro.

Le posizioni disponibili interessano diversi settori, dal commercio ai servizi, dall’industria all’edilizia, fino al turismo, alla ristorazione e all’assistenza. Tra le figure ricercate figurano autisti, impiegati amministrativi e contabili, addetti alle vendite, operatori socio-sanitari, personale alberghiero e di sala, operai specializzati e lavoratori agricoli. Non mancano opportunità di apprendistato e tirocinio, anche per giovani senza esperienza, oltre a proposte con contratti a tempo indeterminato.