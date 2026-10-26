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Lavoro, le offerte della settimana in provincia di Imperia: tutte le opportunità dai Centri per l’Impiego
Dall’autotrasporto alla ristorazione, passando per amministrazione, assistenza alla persona e florovivaismo: aggiornate le opportunità di lavoro pubblicate dai Centri per l’Impiego di Imperia, Sanremo e Ventimiglia
Imperia. Nuove opportunità di lavoro in provincia di Imperia. Sono stati aggiornati al 26 ottobre gli annunci raccolti dai Centri per l’Impiego di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, con proposte rivolte a candidati con esperienze e qualifiche differenti, ma anche a chi cerca un primo inserimento nel mondo del lavoro.
Le posizioni disponibili interessano diversi settori, dal commercio ai servizi, dall’industria all’edilizia, fino al turismo, alla ristorazione e all’assistenza. Tra le figure ricercate figurano autisti, impiegati amministrativi e contabili, addetti alle vendite, operatori socio-sanitari, personale alberghiero e di sala, operai specializzati e lavoratori agricoli. Non mancano opportunità di apprendistato e tirocinio, anche per giovani senza esperienza, oltre a proposte con contratti a tempo indeterminato.
Alcune selezioni riguardano anche attività stagionali, in vista dei prossimi mesi, mentre altre prevedono contratti a termine con possibilità di proroga o stabilizzazione. Le offerte coprono diversi comuni del territorio, da Imperia e Sanremo fino a Diano Marina, Taggia, Ventimiglia e altri centri della provincia.
Accanto agli annunci locali sono disponibili anche le opportunità della rete Eures, il servizio europeo per la mobilità professionale, che consente di consultare le proposte per chi desidera lavorare all’estero.
Come candidarsi
Per presentare la propria candidatura è possibile utilizzare il portale regionale FormazioneLavoro, accedendo con Spid e verificando di possedere i requisiti richiesti per la singola posizione.
Chi non dispone di Spid può inviare una e-mail al Centro per l’Impiego competente, allegando il curriculum vitae in formato Pdf o Word e una copia fronte-retro del documento d’identità. È inoltre necessario indicare il codice dell’annuncio o i codici delle offerte per cui ci si candida.
Per informazioni e chiarimenti sulle singole selezioni è possibile contattare gli uffici Incontro Domanda Offerta:
Imperia: 010 289 3612, 3614, 3603 e 3667 – servizioaziende.imperia@regione.liguria.it
Sanremo: 010 289 3671, 3661 e 3669 – servizioaziende.sanremo@regione.liguria.it
Ventimiglia: 010 289 3693 e 3685 – servizioaziende.ventimiglia@regione.liguria.it
Il Centro per l’Impiego di Imperia, in piazza Roma 2, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Il lunedì e il mercoledì pomeriggio riceve esclusivamente su appuntamento, dalle 14.30 alle 16.30.
L’elenco completo delle offerte della settimana, con i requisiti richiesti, le sedi di lavoro, le tipologie contrattuali e le indicazioni per candidarsi, è consultabile nei documenti Pdf allegati.