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Lavoro, ad Imperia 3.620 entrate programmate dalle imprese nel trimestre ottobre-dicembre
Elaborazione della Camera di Commercio Riviere di Liguria su dati Excelsior
Imperia. Proseguono le rilevazioni mensili della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Excelsior. Il sistema di monitoraggio per l’occupazione e la formazione si focalizza sulle principali caratteristiche delle entrate programmate dalle imprese imperiesi nel mese di ottobre 2026, con un focus sulle tendenze occupazionali per il periodo ottobre – dicembre 2026.
Come emerge dalle elaborazioni del Servizio Informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria, sono 1.350 le entrate complessive programmate nel mese di ottobre 2026 in provincia di Imperia (-6,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Nello stesso mese, le previsioni occupazionali in Liguria si attestano sulle 11.480 unità, mentre a livello nazionale sono 539.080 i lavoratori ricercati dalle imprese ad ottobre. Ad Imperia sono 3.620 le entrate previste nel periodo ottobre – dicembre 2026.
Nel 22% dei casi le entrate previste saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, nel 78% saranno a termine (tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per il 71% nei servizi, per il 19,6% nell’industria (comprese le costruzioni) e per il 9,3% nel settore primario. Il 79% delle entrate si concentra nelle imprese con meno di 50 dipendenti. L’11% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (17%) e per una quota pari al 59,6% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore. Nel 47,3% dei casi le imprese prevedono difficoltà a trovare i profili desiderati per mancanza di candidati (26,8%), per preparazione inadeguata (15,6%) o per altri motivi (4,9%). Le entrate, per il 37,9%, interesseranno giovani con meno di 30 anni, per una quota pari al 18,9% personale femminile e per una quota pari al 31,3% personale straniero. Il 9,4% delle entrate previste sarà destinato a personale in possesso di un titolo terziario (laurea o ITS).
Le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 16,2% del totale e le tre figure professionali più richieste concentrano il 44,1% delle entrate complessive previste. Le professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione (220 entrate nel mese) sono quelle con più entrate previste. Le professioni più in crescita sono le professioni non qualificate in agricoltura, manutenzione del verde, allevamento, silvicoltura e pesca (60).
Il Sistema di monitoraggio per l’occupazione e la formazione “Excelsior” è realizzato da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’obiettivo di monitorare le prospettive dell’occupazione nelle imprese e la relativa richiesta di profili professionali.
Il bollettino Excelsior mensile della Liguria con dettaglio delle singole province: LIG_Boll