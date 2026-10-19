Lattuca: «Senza Province forti aumenta il divario tra città e territori»

Imperia. «Abbiamo avuto la prova in dodici anni che senza le Province, o con Province più deboli, il divario tra le città e il resto dei territori aumenta». Lo ha dichiarato il presidente dell’Unione delle Province d’Italia (Upi), Enzo Lattuca, a margine della 39ª Assemblea nazionale dell’Upi in corso a Imperia.

Dal palazzo della Provincia, dove è avvenuto l’incontro pre-cerimonia con in colleghi giunti da tutta Italia, Lattuca ha annunciato il rilancio di una piattaforma di proposte in vista della prossima legislatura, per restituire alle Province un ruolo centrale nell’organizzazione del Paese. «Siamo favorevoli al ritorno all’elezione diretta, ma soprattutto diciamo che ci vogliono le funzioni, le risorse e il personale dedicato per tornare a svolgere un ruolo pieno», ha affermato.

Tra le priorità indicate dal presidente dell’Upi c’è il recupero delle competenze trasferite alle Regioni e l’attribuzione di nuove funzioni oggi non svolte da nessun ente, in particolare a sostegno dei piccoli Comuni delle vallate e delle aree interne. «Non siamo in competizione con le Regioni e con i Comuni», ha precisato Lattuca, sottolineando la necessità di individuare una base comune di funzioni per tutte le Province italiane, con la possibilità di ulteriori competenze nelle Regioni che ne ravvisino l’esigenza. «Ci sono già Regioni come la Lombardia o l’Emilia-Romagna che lo stanno facendo e che sono disponibili a farlo».

Interpellato sul tema del terzo mandato, Lattuca ha invitato a non considerarlo una priorità. «Dovremmo parlare sempre meno di noi e dei nostri destini e pensare a saper rispondere ai bisogni dei cittadini», ha dichiarato. «In generale due mandati sono un tempo congruo, poi è anche vero che per certi ruoli non è previsto questo limite e quindi una discussione può essere fatta. Io non sono contrario al principio, però non è una mia priorità».

Scajola: «Le Province devono tornare a essere un punto di riferimento per i territori»

Per Claudio Scajola, sindaco di Imperia e presidente della Provincia, la 39ª Assemblea nazionale dell’Upi rappresenta un’occasione di confronto sul futuro delle Province e sul ruolo che questi enti sono chiamati a svolgere a sostegno delle comunità locali.