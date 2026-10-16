L’atleta del Judo Club Sakura Arma di Taggia Mattia Salvi vince l’oro nella Coppa Italia a Leinì

Taggia . Sabato 10 e domenica 11 ottobre c.a. si è svolta a Leinì (TO) la Coppa Italia di Ju-Jitsu 2026 , con la partecipazione di 567 atleti in rappresentanza di 57 Società provenienti da tutta Italia.

Nella seconda giornata di gara, dedicata a diverse specialità, ha partecipato Mattia Salvi, atleta Under 16, che nella categoria di peso fino a Kg. 77 ha gareggiato nella specialità del Fighting System, classificandosi al primo posto e portando al Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. una splendida medaglia d’ oro.