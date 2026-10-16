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L’atleta del Judo Club Sakura Arma di Taggia Mattia Salvi vince l’oro nella Coppa Italia a Leinì
Conferma così la sua posizione al primo posto della Ranking List di Ju Jitsu 2026, Classe U16, Kg. -77 della specialità del Fighting System
Taggia. Sabato 10 e domenica 11 ottobre c.a. si è svolta a Leinì (TO) la Coppa Italia di Ju-Jitsu 2026, con la partecipazione di 567 atleti in rappresentanza di 57 Società provenienti da tutta Italia.
Nella seconda giornata di gara, dedicata a diverse specialità, ha partecipato Mattia Salvi, atleta Under 16, che nella categoria di peso fino a Kg. 77 ha gareggiato nella specialità del Fighting System, classificandosi al primo posto e portando al Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. una splendida medaglia d’ oro.
L’ atleta conferma così la sua posizione al primo posto della Ranking List di Ju Jitsu 2026, Classe U16, Kg. -77 della specialità del Fighting System.
«I tecnici, maestri Andrea Molinari e Manuela Ferrigno, sono molto soddisfatti dell’ulteriore conferma delle qualità del loro atleta che continua con impegno e passione a dedicarsi alla propria preparazione, in modo da essere pronto ad affrontare i futuri impegni che lo aspettano».