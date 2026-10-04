La Virtus Sanremese pareggia contro il San Cipriano
La formazione matuziana sale a quota 5 punti in classifica nel girone di Promozione, muovendo la graduatoria in questo avvio di stagione
Sanremo. La Virtus Sanremese torna da Pontedecimo con un punto, impattando per 1-1 contro il San Cipriano sul terreno dello stadio “Grondona” al termine di una sfida intensa e vibrante. Con questo pareggio esterno, la formazione matuziana sale a quota 5 punti in classifica nel girone di Promozione, muovendo la graduatoria in questo avvio di stagione.
Tabellino e formazioni
San Cipriano – Virtus Sanremese 1-1
San Cipriano: Balbi, Oliva, Del Fiore, Montecucco, Pelosi, Burdo, Verani, Aprile, Ferrante, Messina, Vicini.
A disposizione: Piccardo, Bondelli, Comotto, Iaropoli, Villa, Podesta, Prandi, Rizqaoui, Traverso.
All: Tovani.
Virtus Sanremese: Brizio, Martelli, Gonella, Bregliano, Castaldo, Taddei, Elkamli, Turrini, Burdisso, Gagliardi, Alvarez Barreto.
A disposizione: Iachi Bonvin, Ferrante, Crudo, Miceli, Cosenza, Schillaci, Pellicano, Camerino, Negro.
All: Fiuzzi.
Marcatori: 46′ pt Burdisso (V), 7′ st Messina (SC).
Ammoniti: Gagliardi (V) per simulazione.
Sostituzioni (Virtus Sanremese): 17′ st Cosenza per Gonella, 17′ st Pellicano per Alvarez Barreto; 25′ st Camerino per Burdisso; 32′ st Crudo per Elkamli.
La cronaca:
La Virtus Sanremese parte con il piede giusto sul manto del “Grondona” di Pontedecimo e sfiora subito il vantaggio al minuto 18, quando Alvarez Barreto colpisce un clamoroso palo in seguito a una micidiale ripartenza in contropiede. La gara si scalda e al 22′ arriva il cartellino giallo per Gagliardi. Gli ospiti continuano a premere e, prima del duplice fischio della prima frazione, vanno a un passo dal gol con Burdisso, che centra il legno colpendo un altro palo. È il preludio al vantaggio che si materializza proprio allo scadere del primo tempo: al 46′, a un soffio dall’intervallo, Burdisso trova il varco giusto e insacca l’1-0 con cui le squadre vanno negli spogliatoi.
Nella ripresa il San Cipriano scende in campo con un piglio più aggressivo alla ricerca del pareggio, che arriva puntuale al 7′ del secondo tempo grazie alla firma di Messina, abile a rimettere l’incontro in perfetto equilibrio. Mister Fiuzzi prova a rimescolare le carte inserendo forze fresche con il doppio cambio al 17′ (Cosenza e Pellicano al posto di Gonella e Alvarez), seguito dall’ingresso di Camerino per Burdisso al 25′ e di Crudo per Elkamli al 32′.