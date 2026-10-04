La Virtus Sanremese pareggia contro il San Cipriano

La cronaca:

La Virtus Sanremese parte con il piede giusto sul manto del “Grondona” di Pontedecimo e sfiora subito il vantaggio al minuto 18, quando Alvarez Barreto colpisce un clamoroso palo in seguito a una micidiale ripartenza in contropiede. La gara si scalda e al 22′ arriva il cartellino giallo per Gagliardi. Gli ospiti continuano a premere e, prima del duplice fischio della prima frazione, vanno a un passo dal gol con Burdisso, che centra il legno colpendo un altro palo. È il preludio al vantaggio che si materializza proprio allo scadere del primo tempo: al 46′, a un soffio dall’intervallo, Burdisso trova il varco giusto e insacca l’1-0 con cui le squadre vanno negli spogliatoi.