La sperimentazione con OpenStage compie un anno, bilancio positivo per la nuova gestione dell’arte di strada a Sanremo

Sanremo. Il Comune di Sanremo ha tracciato il bilancio di un anno di sperimentazione di OpenStage, la piattaforma digitale introdotta il 15 ottobre 2025 per la gestione delle performance degli artisti di strada in città. Il progetto, fortemente voluto dall’assessore al Turismo Alessandro Sindoni e dall’amministrazione comunale, è nato con un duplice obiettivo: non solo elevare la qualità delle esibizioni nel centro cittadino, ma anche offrire agli uffici uno strumento moderno per coordinare e monitorare le attività, unendo così la vocazione musicale della città a una gestione più ordinata dello spazio pubblico.

Tale iniziativa si fonda sul nuovo regolamento comunale per l’arte di strada, approvato dal consiglio comunale con la deliberazione n. 26 del 20 giugno 2025, la quale ha sostituito la vecchia disciplina del 2017/2018. La svolta principale è stata la digitalizzazione dell’iter: al posto delle comunicazioni preventive agli uffici, infatti, i musicisti a oggi possono prenotare in autonomia attraverso l’applicazione sia le postazioni sia le fasce orarie. Per tutelare la quiete pubblica e la vivibilità del centro, il regolamento fissa regole precise: le esibizioni possono durare al massimo due ore, con una pausa di dieci minuti ogni trenta di musica, mentre sono previsti limiti al numero di prenotazioni mensili per ciascun artista. L’amministrazione, inoltre, può stabilire restrizioni e tipologie di emissione sonora per ogni singola postazione, e adeguarne gli orari nel corso dell’anno. Grazie al sistema, la Polizia locale – così come gli uffici comunali – dispone di un quadro aggiornato delle programmazioni, utile per verificare le prenotazioni, controllare il rispetto delle norme, e intervenire tempestivamente in caso di criticità.

Con la successiva deliberazione di Giunta n. 204 del 3 ottobre 2025 sono stati definiti gli aspetti operativi, individuando dieci postazioni virtuali in via Matteotti, mentre le altre aree centrali restano aperte a forme artistiche diverse, quali la recitazione, la giocoleria, le arti figurative o le performance teatrali. Fuori dal centro, invece, l’arte di strada continua a essere consentita nel rispetto orari e regole, tra cui la distanza minima di centocinquanta metri tra le esibizioni. Il sistema, inoltre, permette anche di sospendere temporaneamente le postazioni in occasione di manifestazioni cittadine, favorendo il coordinamento con il calendario eventi della città.

Sul piano dei numeri, il report riepilogativo messo a punto a partire dai dati mensili forniti da OpenStage copre dieci mesi documentati, da dicembre 2025 a settembre 2026, periodo durante il quale risultano essersi verificati 738 eventi. Si è partiti dalle 33 esibizioni di dicembre 2025, passando per le 42 di gennaio di quest’anno, fino ad arrivare alle 104 di luglio, e al picco delle 118 di agosto, quasi quattro al giorno. Luglio e agosto da soli hanno contato 222 eventi, a conferma del peso della stagione turistica, mentre settembre si è stabilizzato a 68. Non sono mancati momenti di slancio anche fuori dall’estate, con le 83 esibizioni di febbraio e le 93 di maggio. Cresce, e in modo netto, anche la comunità degli artisti: i 250 iscritti a gennaio, nel mese di settembre sono diventati 507, con un aumento di circa il 103%, dopo aver già toccato quota 459 a luglio.

«Sono molto contento di questa sperimentazione di un anno che abbiamo condotto con OpenStage, perché ha confermato le aspettative che avevamo nei confronti di questo servizio», dichiara l’assessore Sindoni, «Il nostro obiettivo non era semplicemente quello di regolamentare le esibizioni degli artisti di strada, ma soprattutto quello di innalzarne il livello qualitativo, offrendo ai musicisti uno strumento semplice e moderno, e consentendo agli uffici comunali di avere un controllo completo sulle attività che si svolgono nelle nostre strade». L’assessore riconosce che «ci sono ancora alcuni aspetti tecnici e organizzativi da migliorare», ma conferma la volontà di andare avanti per «rendere Sanremo sempre più una città nella quale la musica si possa vivere ogni giorno, anche nelle sue strade».

Il percorso di OpenStage si intreccia con le due edizioni del “Sanremo Street Music Festival”, la seconda delle quali dedicata ai generi Jazz e Blues. Da qui arriva una delle storie più significative, quella degli Ehilà Collective, formazione di giovani musicisti nata a Pavia che, dopo aver vinto il “Sanremo Street Music Festival – Jazz & Blues” lo scorso luglio, si è aggiudicata anche la vittoria dell’UnoJazz&Blues Contest, ospitata il 18 settembre al teatro dell’Opera del Casinò.