La solidarietà va in scena, le associazioni unite per Aism Imperia

Imperia . Quando le associazioni collaborano e condividono un obiettivo comune, la solidarietà si trasforma in un gesto concreto per la comunità. È questo lo spirito che accompagna “ Il Mercante di Libri “, lo spettacolo proposto da New Movanimart in collaborazione con l’associazione Tutti Insieme per la Solidarietà, con una serata a scopo benefico a favore di Aism Imperia, l’ Associazione italiana sclerosi multipla .

L’appuntamento è per sabato 28 novembre , alle 21, presso il teatro delle Opere Parrocchiali di via Verdi, a Porto Maurizio. L’iniziativa rappresenta un esempio significativo di come realtà associative diverse possano mettere insieme idee, energie e competenze per sostenere una causa comune. Un ringraziamento va a chi ha scelto di impegnarsi nell’organizzazione di questa serata, facendosi promotore di un progetto che unisce cultura, spettacolo e solidarietà.

Per Aism Imperia, il sostegno del territorio è prezioso per continuare a essere vicina alle persone con sclerosi multipla e alle loro famiglie, attraverso l’ascolto, l’informazione e le attività rivolte a migliorare la qualità della vita. La collaborazione tra associazioni non è soltanto una condivisione di intenti, ma un modo concreto per costruire legami, sensibilizzare la comunità e dimostrare che insieme si possono raggiungere obiettivi importanti.