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La solidarietà va in scena, le associazioni unite per Aism Imperia
28 ottobre 2026 | 06:56
“Il Mercante di Libri” andrà in scena alle 21 presso il teatro delle Opere Parrocchiali di via Verdi, a Porto Maurizio, una serata per assistere allo spettacolo e per contribuire alla causa benefica dell’Associazione italiana sclerosi multipla
Imperia. Quando le associazioni collaborano e condividono un obiettivo comune, la solidarietà si trasforma in un gesto concreto per la comunità. È questo lo spirito che accompagna “Il Mercante di Libri“, lo spettacolo proposto da New Movanimart in collaborazione con l’associazione Tutti Insieme per la Solidarietà, con una serata a scopo benefico a favore di Aism Imperia, l’Associazione italiana sclerosi multipla.
L’appuntamento è per sabato 28 novembre, alle 21, presso il teatro delle Opere Parrocchiali di via Verdi, a Porto Maurizio. L’iniziativa rappresenta un esempio significativo di come realtà associative diverse possano mettere insieme idee, energie e competenze per sostenere una causa comune. Un ringraziamento va a chi ha scelto di impegnarsi nell’organizzazione di questa serata, facendosi promotore di un progetto che unisce cultura, spettacolo e solidarietà.
Per Aism Imperia, il sostegno del territorio è prezioso per continuare a essere vicina alle persone con sclerosi multipla e alle loro famiglie, attraverso l’ascolto, l’informazione e le attività rivolte a migliorare la qualità della vita. La collaborazione tra associazioni non è soltanto una condivisione di intenti, ma un modo concreto per costruire legami, sensibilizzare la comunità e dimostrare che insieme si possono raggiungere obiettivi importanti.
La serata sarà, quindi, un’occasione per assistere a uno spettacolo e, nello stesso tempo, contribuire a una causa che riguarda tante persone.
Per informazioni e biglietti: Grazia – 340 145 2561 Giuseppe – 340 844 8539 Roberta – 349 566 5110.