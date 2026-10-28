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Sabato 28 novembre

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La solidarietà va in scena, le associazioni unite per Aism Imperia

28 ottobre 2026 | 06:56
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di Redazione

Redazione

La solidarietà va in scena, le associazioni unite per Aism Imperia

“Il Mercante di Libri” andrà in scena alle 21 presso il teatro delle Opere Parrocchiali di via Verdi, a Porto Maurizio, una serata per assistere allo spettacolo e per contribuire alla causa benefica dell’Associazione italiana sclerosi multipla

Imperia. Quando le associazioni collaborano e condividono un obiettivo comune, la solidarietà si trasforma in un gesto concreto per la comunità. È questo lo spirito che accompagna “Il Mercante di Libri“, lo spettacolo proposto da New Movanimart in collaborazione con l’associazione Tutti Insieme per la Solidarietà, con una serata a scopo benefico a favore di Aism Imperia, l’Associazione italiana sclerosi multipla.

L’appuntamento è per sabato 28 novembre, alle 21, presso il teatro delle Opere Parrocchiali di via Verdi, a Porto Maurizio. L’iniziativa rappresenta un esempio significativo di come realtà associative diverse possano mettere insieme idee, energie e competenze per sostenere una causa comune. Un ringraziamento va a chi ha scelto di impegnarsi nell’organizzazione di questa serata, facendosi promotore di un progetto che unisce cultura, spettacolo e solidarietà.
Per Aism Imperia, il sostegno del territorio è prezioso per continuare a essere vicina alle persone con sclerosi multipla e alle loro famiglie, attraverso l’ascolto, l’informazione e le attività rivolte a migliorare la qualità della vita. La collaborazione tra associazioni non è soltanto una condivisione di intenti, ma un modo concreto per costruire legami, sensibilizzare la comunità e dimostrare che insieme si possono raggiungere obiettivi importanti.
La serata sarà, quindi, un’occasione per assistere a uno spettacolo e, nello stesso tempo, contribuire a una causa che riguarda tante persone.
Per informazioni e biglietti: Grazia – 340 145 2561 Giuseppe – 340 844 8539 Roberta – 349 566 5110.