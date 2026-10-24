La Sanremese frena a Millesimo. Un lampo non basta, finisce 1-1

L’approccio della squadra di mister Festa è ideale. Dopo appena tre minuti, infatti, Rota crossa dalla destra e trova la deviazione di un difensore, favorendo l’inserimento aereo di Klimavicius che incorna imparabilmente sotto l’incrocio. Incassato il colpo, i locali faticano a costruire trame pulite, concedendo agli ospiti il controllo della prima frazione, nobilitata anche dai tentativi di Andreis e dai calci piazzati dello stesso centravanti lituano.

Il copione si rovescia al rientro dagli spogliatoi. Il Millesimo alza baricentro e intensità, concretizzando la spinta offensiva al 47′: Villa lavora un pallone prezioso e serve Ghibaudo, abile a battere Bohli con un diagonale che riequilibria l’incontro. La partita diventa aperta e vibrante, ricca di capovolgimenti di fronte. I giallorossi sfiorano ripetutamente il sorpasso con le iniziative di Totaro, mentre la risposta ligure passa per le conclusioni di Palella e le folate di Klimavicius. L’episodio chiave per i viaggianti capita sui piedi di Rota, che al 75′ si invola a tu per tu con Conde senza però riuscire a superare l’estremo difensore di casa.