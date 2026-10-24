La Sanremese frena a Millesimo. Un lampo non basta, finisce 1-1
La vittoria fuori casa per i matuziani non arriva ancora
Millesimo. Non si sblocca il tabù esterno della Sanremese, costretta a dividere la posta in palio sul campo del Millesimo nell’anticipo della nona giornata di campionato. I biancazzurri partono forte trovando subito il vantaggio, ma subiscono la rimonta dei padroni di casa nella seconda frazione di gioco.
MILLESIMO-SANREMESE 1-1 (3′ Klimavicius, 47′ Ghibaudo)
Millesimo: Conde, Totaro (63′ Villar), Lazzaretti, Gualtieri, Insolito (90′ Rossello), Ghibaudo, Reali, Gabelli (83′ Gadau), Nenci, Ferraro, Villa. Allenatore: Macchia.
Sanremese: Bohli, Grosso, Palella (63′ Osuji), Klimavicius (76′ Appiah), Monticone, Rota, Cipriani (82′ Di Fino), Andreis (63′ Ganz), Usai, Nguegang (76′ Costantino), Cheshmedjiev. Allenatore: Festa.
Arbitro: Toselli di Gorizia. Assistenti: Amatore e Bergameschi di Bergamo.
L’approccio della squadra di mister Festa è ideale. Dopo appena tre minuti, infatti, Rota crossa dalla destra e trova la deviazione di un difensore, favorendo l’inserimento aereo di Klimavicius che incorna imparabilmente sotto l’incrocio. Incassato il colpo, i locali faticano a costruire trame pulite, concedendo agli ospiti il controllo della prima frazione, nobilitata anche dai tentativi di Andreis e dai calci piazzati dello stesso centravanti lituano.
Il copione si rovescia al rientro dagli spogliatoi. Il Millesimo alza baricentro e intensità, concretizzando la spinta offensiva al 47′: Villa lavora un pallone prezioso e serve Ghibaudo, abile a battere Bohli con un diagonale che riequilibria l’incontro. La partita diventa aperta e vibrante, ricca di capovolgimenti di fronte. I giallorossi sfiorano ripetutamente il sorpasso con le iniziative di Totaro, mentre la risposta ligure passa per le conclusioni di Palella e le folate di Klimavicius. L’episodio chiave per i viaggianti capita sui piedi di Rota, che al 75′ si invola a tu per tu con Conde senza però riuscire a superare l’estremo difensore di casa.
Nel finale la tensione sale, complici i cambi dettati dalla stanchezza e dagli infortuni, tra cui quello che costringe al cambio Cipriani. La situazione disciplinare si complica ulteriormente per i matuziani all’89’, quando Klimavicius rimedia un cartellino rosso direttamente dalla panchina che gli costerà la squalifica per il prossimo turno. Al triplice fischio il tabellino dice 1-1: un punto che consolida la terza posizione in classifica dei padroni di casa a quota 16, lasciando invece nei biancazzurri il rammarico per una vittoria esterna che continua a sfuggire.