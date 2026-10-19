La Sanremese brilla al Comunale, Sestri Levante ko di misura

Sanremo . Un lampo nei primi minuti basta per decidere una sfida intensa e combattuta. Nella cornice dell’ottava giornata del campionato di Serie D, Girone A, la Sanremese si è imposta per 1-0 contro il Sestri Levante, conquistando tre punti pesantissimi davanti al proprio pubblico allo stadio Comunale.

La partita si è sbloccata quasi subito: al 11′ del primo tempo è stato K. Cheshmedjiev a trovare il varco giusto per firmare la rete che ha deciso l’incontro, capitalizzando al meglio la spinta iniziale dei biancoazzurri di casa. Nonostante i tentativi di reazione degli ospiti liguri nel corso della ripresa, la retroguardia matuziana ha retto l’urto con grande ordine, blindando il vantaggio fino al triplice fischio del direttore di gara, il signor P. Aka Iheukwumere.