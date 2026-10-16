La Riviera Shopville festeggia 21 anni con un weekend dedicato a giovani, territorio e condivisione

Taggia. Il Centro Commerciale La Riviera Shopville di Arma di Taggia celebra un traguardo importante: 21 anni di attività al servizio del territorio. Per l’occasione, il Centro di via Privata Roggeri 52 invita clienti, famiglie e visitatori a partecipare a un fine settimana speciale ricco di musica, intrattenimento, formazione e gusto, con protagonisti i giovani e le eccellenze locali.

Sabato 17 ottobre: spazio ai giovani talenti della musica

Ad aprire i festeggiamenti sarà, dalle ore 16.00, “Nuove Frequenze”, il festival dedicato alla nuova musica giovanile realizzato in collaborazione con il Comune di Sanremo, l’Ambito Sociale Territoriale 2 Sanremese e il Tavolo Giovani. L’iniziativa nasce per valorizzare e promuovere i giovani artisti del territorio, offrendo loro un palcoscenico sul quale esprimere creatività e passione. Ad alternarsi sul palco saranno Rugio, Delta, Rita Longordo, Marko Kurtinovich, Oasi, Feet DJ e Drean Ish, in un pomeriggio all’insegna della musica emergente e dell’aggregazione.

La torta dei 21 anni realizzata dagli studenti dell’IIS Ruffini-Aicardi

Il momento più atteso della giornata sarà alle ore 17.00, con il tradizionale taglio della torta di compleanno. Quest’anno la torta avrà un valore speciale: sarà infatti preparata dagli studenti dell’IIS Ruffini-Aicardi di Arma di Taggia all’interno dei laboratori di pasticceria di Spazio Conad. Durante il pomeriggio il pubblico potrà assistere alle diverse fasi di lavorazione e assemblaggio, prima della distribuzione gratuita delle porzioni nella piazza del Centro. Un’iniziativa che unisce festa, formazione e valorizzazione delle competenze dei giovani del territorio.

Domenica 18 ottobre arriva “Mamma Giulia e Figlia Chiara”

Domenica, a partire dalle ore 17.00, La Riviera Shopville accoglierà due delle content creator più amate dalle famiglie e dai più giovani: “Mamma Giulia e Figlia Chiara”. Le celebri youtuber incontreranno le loro “macchiette e macchiettine” per un pomeriggio speciale che comprenderà mini show, meet & greet e firmacopie, regalando ai fan l’opportunità di vivere un’esperienza da vicino con le proprie beniamine.

La mostra micologica per scoprire il mondo dei funghi

Per tutta la durata del weekend sarà inoltre visitabile, nell’area antistante le casse di Spazio Conad, una interessante mostra micologica curata dal Gruppo Micologico Imperiese.

Il presidente Tonino Di Domenico e i soci dell’associazione saranno a disposizione del pubblico per illustrare caratteristiche e peculiarità delle diverse specie fungine, dai funghi commestibili a quelli velenosi, in un percorso divulgativo pensato per adulti e bambini.