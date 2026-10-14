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La Provincia di Imperia protagonista al TTG Travel Experience
Natura, cultura ed enogastronomia per conquistare i turisti
Imperia. Anche il territorio imperiese scende in campo alla nuova edizione del TTG Travel Experience, la manifestazione italiana leader per la promozione del turismo su scala mondiale. La Camera di Commercio Riviere di Liguria è infatti presente all’evento per presentare le novità dell’offerta turistica del territorio, puntando sulla valorizzazione delle eccellenze naturali, culturali, storiche ed enogastronomiche delle province di Imperia, La Spezia e Savona.
L’appuntamento fieristico costituisce un’occasione chiave per promuovere le destinazioni del Ponente e l’ampia gamma di esperienze offerte dall’Imperiese: dai borghi dell’entroterra ai percorsi immersi nella natura, fino ai prodotti tipici della tradizione locale.
A rappresentare la presidenza camerale in occasione del momento inaugurale presso lo stand della Regione Liguria è stato il Segretario Generale Marco Casarino, in vece del Presidente Enrico Lupi.
L’obiettivo della partecipazione è attrarre e conquistare nuovi flussi di turisti italiani e stranieri, facendo leva su un’offerta integrata e sostenibile capace di destagionalizzare il turismo locale.—–Desideri che salvi questo articolo in un nuovo file Google Docs o che prepari una bozza di email per la redazione?