La Provincia di Imperia protagonista al TTG Travel Experience

Imperia. Anche il territorio imperiese scende in campo alla nuova edizione del TTG Travel Experience , la manifestazione italiana leader per la promozione del turismo su scala mondiale. La Camera di Commercio Riviere di Liguria è infatti presente all’evento per presentare le novità dell’offerta turistica del territorio, puntando sulla valorizzazione delle eccellenze naturali, culturali, storiche ed enogastronomiche delle province di Imperia, La Spezia e Savona.

L’obiettivo della partecipazione è attrarre e conquistare nuovi flussi di turisti italiani e stranieri, facendo leva su un’offerta integrata e sostenibile capace di destagionalizzare il turismo locale.—–Desideri che salvi questo articolo in un nuovo file Google Docs o che prepari una bozza di email per la redazione?