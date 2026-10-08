La Provincia di Imperia assume un geometra: approvato il bando di concorso

Imperia. La Provincia cerca un geometra da assumere a tempo pieno e indeterminato. L’amministrazione ha dato il via libera al concorso pubblico per coprire un posto da istruttore tecnico, aprendo così la strada all’ingresso di un nuovo dipendente.Prima di scegliere la strada della selezione aperta ai candidati, gli uffici hanno verificato la possibilità di ricoprire il ruolo attraverso il trasferimento di personale da altre amministrazioni pubbliche. Non essendo emerse disponibilità, è stato autorizzato il reclutamento tramite esami.