La Provincia di Imperia assume un geometra: approvato il bando di concorso
Assunzione a tempo pieno e indeterminato per un istruttore tecnico, domande attraverso il portale InPA
Imperia. La Provincia cerca un geometra da assumere a tempo pieno e indeterminato. L’amministrazione ha dato il via libera al concorso pubblico per coprire un posto da istruttore tecnico, aprendo così la strada all’ingresso di un nuovo dipendente.Prima di scegliere la strada della selezione aperta ai candidati, gli uffici hanno verificato la possibilità di ricoprire il ruolo attraverso il trasferimento di personale da altre amministrazioni pubbliche. Non essendo emerse disponibilità, è stato autorizzato il reclutamento tramite esami.
Per partecipare bisognerà attendere la pubblicazione del bando sul portale InPA, all’indirizzo www.inpa.gov.it, dove saranno indicati i requisiti richiesti, le prove da sostenere e il termine per presentare domanda.
L’avviso sarà consultabile anche sul sito istituzionale www.provincia.imperia.it, nella sezione «Amministrazione trasparente – Bandi di concorso», e all’albo pretorio online.