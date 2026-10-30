La protesta degli studenti raggiunge il Comune di Imperia, il sindaco li accoglie: «Da giovane ho manifestato anche io»

«La contestazione fa parte della democrazia, il problema dei giovani c’è, vi sono ragazzi insoddisfatti, ci sono difficili prospettive di lavoro, di futuro, quindi ci sta»

Imperia. La protesta degli studenti imperiesi è arrivata nel Palazzo comunale di Imperia, dove i manifestanti hanno appeso uno striscione con la scritta «Riprendiamoci il futuro ora». Un gesto dal forte valore simbolico, che ha portato la mobilitazione fin sotto le finestre del municipio e davanti al sindaco Claudio Scajola.

Una volta raggiunto il Comune, al culmine di un corteo che era partito in mattinata dalla succursale del liceo artistico in via Berio, i ragazzi hanno voluto lasciare un segno visibile della loro protesta, chiedendo di essere ascoltati e di poter portare all’attenzione delle istituzioni le proprie rivendicazioni. Lo striscione è stato collocato sulla facciata del palazzo, mentre in piazza si radunava un gruppo numeroso di studenti, con bandiere e cartelli.

Il sindaco Claudio Scajola ha commentato la contestazione senza nascondere la consapevolezza delle difficoltà che attraversano le nuove generazioni. «La contestazione fa parte della democrazia, il problema dei giovani c’è, vi sono ragazzi insoddisfatti, ci sono difficili prospettive di lavoro, di futuro, quindi ci sta».

Il primo cittadino ha poi spiegato di aver chiesto ai manifestanti di entrare nel merito delle loro richieste: «Ho chiesto di parlare di contenuti, li ho trovati deboli e gli ho dato un nuovo appuntamento finché si possa parlare di contenuti. Ho detto loro che anche io, nel 1966, avevo partecipato a una manifestazione, da studente, ed ero finito in questura a Genova. Poi ci sono tornato da ministro dell’Interno».