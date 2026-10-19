La polizia penitenziaria protagonista al 73° Rally di Sanremo

Sanremo. Motori, passione e legalità hanno fatto da cornice al 73° Rally di Sanremo, andato in scena questo fine settimana e inserito nel percorso che conduce alla finale del Campionato Italiano. Tra i protagonisti della manifestazione anche la polizia penitenziaria, presente con una Subaru Impreza WRX, portando la propria immagine e i valori del Corpo all’interno di uno degli appuntamenti più attesi del panorama rallistico nazionale.

Un’esperienza significativa, che ha visto la polizia penitenziaria avere l’onore di accompagnare il campione nazionale Roberto Daprà da Baiardo fino alla cerimonia di premiazione a Sanremo. Un momento di particolare visibilità e rappresentanza, capace di avvicinare ulteriormente il Corpo al mondo dello sport e alla comunità, attraverso una manifestazione che unisce competizione, passione e partecipazione.

La presenza della polizia penitenziaria al Rally di Sanremo ha rappresentato un’importante occasione per valorizzare il ruolo dell’Amministrazione penitenziaria anche al di fuori degli ordinari ambiti istituzionali, favorendo il dialogo con il territorio e la partecipazione a iniziative di grande richiamo pubblico.

A esprimere soddisfazione e riconoscenza è il sindacato USPP, per tramite del delegato Cosimo Galluzzo che desidera rivolgere un sentito ringraziamento al presidente dell’Automobile Club del Ponente Ligure, Sergio Maiga, e a tutta l’organizzazione del Rally di Sanremo per aver coinvolto la Polizia Penitenziaria nella manifestazione, offrendo al Corpo un’importante opportunità di visibilità e rappresentanza.

Un ringraziamento particolare viene inoltre rivolto alla Direzione della Casa circondariale di Imperia e al Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria, per il supporto e la collaborazione che hanno reso possibile questa partecipazione.

«Essere presenti a una manifestazione di tale rilievo significa dare visibilità al lavoro e all’identità della Polizia Penitenziaria, rafforzando il legame con il territorio e con le realtà che ogni giorno contribuiscono alla vita sociale e sportiva della nostra comunità».

La partecipazione al 73° Rally di Sanremo si conclude così nel segno della collaborazione istituzionale e della valorizzazione del Corpo, dimostrando come anche attraverso lo sport sia possibile promuovere la presenza della Polizia Penitenziaria, i suoi valori e il senso di appartenenza alle istituzioni.