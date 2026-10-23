La polizia locale di Sanremo mette le ali: arriva il drone per incidenti stradali, reati ambientali ed emergenze

Sanremo. Anche la polizia locale di Sanremo avrà i suoi occhi dal cielo. Il comando guidato da Fulvio Asconio si prepara a introdurre l’utilizzo di un drone di ultima generazione per potenziare le attività di controllo del territorio, i rilievi degli incidenti stradali e gli interventi in materia ambientale e di protezione civile. Un investimento tecnologico accompagnato dalla formazione del personale: tre operatori del Corpo hanno già frequentato un corso teorico-pratico, conseguendo le abilitazioni necessarie al pilotaggio.

L’acquisto del dispositivo è stato formalizzato nei giorni scorsi. Si tratta di un DJI Air 3S Fly, per una spesa complessiva di 2.440 euro, Iva compresa. La fornitura è stata affidata direttamente alla DT Academy ASD di Novara. La novità rappresenta un ulteriore passo avanti nella dotazione tecnologica della municipale sanremese, che potrà contare su un mezzo capace di effettuare riprese dall’alto e documentare situazioni difficilmente osservabili da terra. Spiega il comandante Asconio: «È uno strumento che ci consentirà di essere molto più performanti per il rilievo degli incidenti stradali di una certa gravità, per i reati ambientali e per tutte quelle attività che con le immagini dall’alto ci consentono di avere i migliori risultati». Uno degli impieghi più significativi sarà proprio quello dell’infortunistica stradale. In presenza di incidenti particolarmente gravi, le riprese aeree potranno offrire una visione complessiva della scena, consentendo agli agenti di documentare la posizione dei veicoli coinvolti, la conformazione della carreggiata e gli elementi utili alla ricostruzione della dinamica. Una prospettiva aggiuntiva rispetto ai tradizionali rilievi effettuati sul posto.

Altrettanto importante sarà l’utilizzo sul fronte ambientale, soprattutto in un territorio caratterizzato da un’estesa fascia collinare e da numerose aree difficilmente raggiungibili, dove non mancano le discariche abusive di rifiuti. Il drone potrà supportare gli accertamenti su terreni, abbandoni illeciti e altre possibili violazioni ambientali, offrendo agli operatori uno strumento supplementare per acquisire immagini e documentare eventuali irregolarità.

Il dispositivo potrà inoltre essere impiegato nelle attività di protezione civile e nella gestione delle emergenze, consentendo una ricognizione aerea delle zone interessate e fornendo elementi utili per orientare gli interventi sul territorio. Sul piano tecnico, il DJI Air 3S è dotato di un sistema a doppia fotocamera, con sensore principale da un pollice e teleobiettivo da 70 millimetri, capace di realizzare riprese video in 4K. Dispone inoltre di sensori per il rilevamento degli ostacoli, anche in condizioni di scarsa luminosità, e di un’autonomia nominale di volo fino a 45 minuti. Caratteristiche che ne fanno uno strumento versatile per attività di osservazione e documentazione dall’alto.

Quanto alla preparazione del personale, la determina precisa che tre operatori hanno già ottenuto le abilitazioni A1, A2 e A3, dopo aver frequentato nei mesi scorsi un percorso formativo teorico e pratico. L’abilitazione costituisce un passaggio fondamentale per l’impiego del mezzo, che dovrà comunque avvenire nel rispetto della normativa aeronautica, delle limitazioni degli spazi aerei e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali. L’investimento si inserisce nel percorso di innovazione tecnologica intrapreso dalla polizia locale sanremese. Proprio nell’aprile scorso, al Teatro del Casinò, il comando aveva promosso un convegno dedicato alle prospettive e alle sfide legali nell’utilizzo di droni, bodycam e fototrappole, con particolare attenzione ai limiti normativi e alla tutela della privacy.