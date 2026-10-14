La Piadineria a Imperia, una promozione speciale per la nuova apertura
L’iniziativa è riservata ai nuovi iscritti al programma fedeltà Mondo Piada, con degustazione prevista sabato 24 ottobre nel locale di via Bonfante
La Piadineria, la più grande insegna italiana della ristorazione fast casual, che conta oltre 570 ristoranti distribuiti in Italia da nord a sud ed è presente anche in Francia e a New York, sceglie Imperia per rafforzare la propria presenza nel Ponente ligure, dove finora era presente solo a Savona.
Il nuovo locale, in via Bonfante 30, ha aperto martedì 13 ottobre e impiegherà 6 persone del territorio. È il primo ristorante dell’insegna a Imperia e nelle città vicine: arriva anche qui una formula già molto diffusa in tutta Italia e che sta iniziando a farsi conoscere anche all’estero.
Per festeggiare la nuova apertura, La Piadineria riserva ai nuovi clienti una promozione speciale: chi si registra per la prima volta al programma fedeltà Mondo Piada al seguente link avrà diritto a degustare una piadina al prezzo scontato di 3 euro sabato 24 ottobre presso il nuovo locale: https://lapiadineria.com/registrazione-utm?utm_source=qr&utm_campaign=imperianewop
Il nuovo ristorante è situato in centro per accogliere residenti, lavoratori, studenti e turisti in un ambiente moderno e accogliente, con cucina a vista e circa 40 posti a sedere. Sarà aperto sette giorni su sette, dalle 11:30 alle 22, per pranzo e cena. La Piadineria nasce a Brescia nel 1994 attorno a un solo prodotto, la piadina, preparata al momento in ogni ristorante: l’impasto fresco, prodotto nel laboratorio di Montirone secondo una ricetta esclusiva dell’azienda, viene steso, cotto e farcito a mano con ingredienti selezionati tra le eccellenze italiane. Il cliente può scegliere tra oltre 20 ricette oppure comporre la propria piadina, personalizzandola a piacere. Ogni giorno la catena serve in media 85.000 piadine in tutti i suoi ristoranti.
“Imperia è un tassello importante del nostro percorso in Liguria: è il nostro primo ristorante in città e ci permette di rafforzare la presenza nel Ponente ligure, dove finora eravamo presenti con due ristoranti a Savona. La Riviera dei Fiori è un territorio con una forte identità gastronomica e una grande attenzione alla qualità, valori che sentiamo vicini ai nostri: ogni piadina nasce da ingredienti italiani selezionati e viene preparata al momento. Vogliamo farci conoscere da chi vive Imperia ogni giorno e da chi la sceglie come meta turistica, e continuare a investire in una regione che consideriamo strategica, creando nuove opportunità di lavoro per i giovani del territorio”, dichiara Roberto Longo, CEO La Piadineria.
La Liguria è una regione strategica per La Piadineria, che qui conta ora 16 ristoranti e circa 100 collaboratori e dove si può ancora crescere e investire per aprire nuovi locali e attrarre giovani talenti.
Nella regione l’insegna serve in media quasi 70mila piadine al mese, e le più richieste sono la Leggenda (crudo, squacquerone e rucola), il Patapollo (filetti di pollo, maionese, lattuga, pomodoro e patate arrosto) e il Papripollo (filetto di pollo alla paprika dolce, mozzarella, rucola, cipolla croccante e salsa yogurt).
La Piadineria è sempre alla ricerca di nuovi talenti: le posizioni aperte sono indicate nell’area career del sito dell’azienda. Dal 2022 è inoltre attivo il progetto di Erasmus aziendale, che consente ai dipendenti di ogni posizione di candidarsi per vivere un’esperienza formativa all’estero di 6 mesi o 1 anno nei nuovi ristoranti della catena.