La Guardia di Finanza e le unità cinofile alla scuola dell’infanzia e primaria Santa Marta di Ventimiglia

I bambini della primaria hanno osservato con ammirazione la precisione scientifica del fiuto animale, mentre i piccoli dell’infanzia sono rimasti affascinati nello scoprire che il cane lavora giocando

Ventimiglia. Mercoledì 21 ottobre, la scuola Santa Marta ha vissuto una mattinata straordinaria grazie alla visita della Guardia di Finanza e della sua unità cinofila: un appuntamento speciale che ha unito i bambini della scuola dell’infanzia e gli alunni della scuola primaria. L’incontro, nato nell’ambito dei percorsi di educazione alla cittadinanza e alla legalità, ha saputo coniugare l’alto valore formativo istituzionale con la meraviglia e lo stupore tipici del mondo dell’infanzia.

I finanzieri presenti hanno saputo modulare con grande sensibilità il loro approccio in base all’età dei piccoli ascoltatori. Per la scuola primaria, l’incontro è stato un’occasione preziosa per riflettere sull’importanza delle regole nella vita quotidiana e sul concetto di legalità come forma di rispetto reciproco. I bambini hanno risposto con curiosità, ponendo domande acute e pertinenti.

Per i più piccoli dell’infanzia, l’attenzione si è concentrata sulla figura del finanziere come “un amico in divisa” a cui potersi affidare nei momenti di bisogno, gettando i primi semi di una fiducia consapevole nelle istituzioni.

Il momento culminante della giornata si è svolto nel cortile della scuola, dove grandi e piccini si sono riuniti per assistere alla dimostrazione pratica dell’ unità cinofila. Rando, il magnifico pastore tedesco guidato dal proprio conduttore, ha letteralmente incantato le alunne e gli alunni.

I bambini della primaria hanno osservato con ammirazione la precisione scientifica del fiuto animale, mentre i piccoli dell’infanzia sono rimasti affascinati nello scoprire che il cane lavora giocando. Vedere come un compito così importante venga vissuto dall’animale come una divertente “caccia al tesoro” che si conclude con il premio della pallina ha strappato sorrisi, esclamazioni di gioia e scroscianti applausi spontanei.