La deportazione nel racconto di Alberto Gonzatti: «Siate fieri delle vostre idee, non piegatevi mai e difendete i deboli»

Imperia. Una madre e due fratelli deportati nei campi di concentramento nazisti, l’arresto durante un rastrellamento, le violenze subite e dieci mesi trascorsi lontano dai propri cari. Alberto Gonzatti ha ripercorso la sua storia davanti agli studenti riuniti alla biblioteca civica Lagorio, in occasione dell’incontro «Il dovere della memoria», promosso dalla sezione imperiese dell’Associazione nazionale ex deportati (Aned), con il comune e l’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea (Isrecim).

Una testimonianza che ha riportato i presenti agli ultimi mesi della Seconda guerra mondiale, quando Gonzatti, ancora ragazzo, venne coinvolto in un’operazione militare mentre i suoi fratelli militavano nelle formazioni partigiane. «Riuscii a sfuggire prima che il cerchio si chiudesse, ma vicino alla stazione ferroviaria venni intercettato da una pattuglia», ha ricordato. Le condizioni in cui si trovava, dopo aver trascorso la notte all’aperto, insospettirono i militari. Incapace di fornire spiegazioni convincenti sulla propria presenza in quel luogo, fu consegnato ai tedeschi. Seguirono le percosse e il trasferimento alle carceri Nuove di Torino, dove rimase rinchiuso nella cella 17. «Chi mi salvò dalle botte fu un ufficiale dell’esercito», ha spiegato, riferendosi ai maltrattamenti precedenti alla detenzione. Dopo venti giorni riuscì a tornare libero.

La persecuzione, però, colpì anche il resto della famiglia. Due mesi più tardi venne arrestato uno dei fratelli, vicecomandante di una formazione partigiana, successivamente deportato a Dachau. Anch il più giovane, finì nelle mani delle squadre fasciste e venne inviato in un lager. «Mio padre era morto nel 1939, quindi rimasi solo. Fui accolto da una famiglia di vicini di casa. A maggio ci ritrovammo tutti e ricominciò una vita quasi normale», ha raccontato il commendatore, ricordando il ricongiungimento con i prop

Il dovere della memoria e l’importanza della storia per le nuove generazioni. Rivolgendosi ai ragazzi presentie non, il commendator Gonzatti ha rivolto un appello: «Siate fieri delle vostre idee, non piegatevi mai e soprattutto difendete i deboli, date loro una mano e non tollerate i soprusi». Un invito a coltivare valori e convinzioni personali, senza rinunciare al rispetto degli altri. «Credete negli ideali. La vita senza ideali è una vita da animali, non da persone degne di essere tali», ha aggiunto.

Ad aprire i lavori è stata Cinzia Balestra, vicepresidente dell’Aned di Imperia, seguita dai saluti istituzionali e dall’intervento di Giovanni Rainisio per l’Isrecim. A dialogare con Gonzatti sono stati Anna Maria Peroglio Biasa, presidente della sezione provinciale dell’associazione, e Giuseppe Bianchi, componente del direttivo. Presente il consigliere Antonello Motosso in rappresentanza del comune di Imperia.