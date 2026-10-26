La 39enne di Cipro Olga Gert si aggiudica il Grand Prix di “Sanremo Senior 2026”

Sanremo. 53 concorrenti: 32 stranieri provenienti da 21 nazioni e 21 italiani giunti da tutto il Paese, hanno dato vita alle due semifinali ed alla finale mondiale di “Sanremo Senior 2026”, disputate venerdì e sabato scorsi al teatro dell’Opera del Casinò Municipale. Sono stati i selezionati per le fasi finali su 528 iscritti. Ad aggiudicarsi il Grand Prix 2026 e la possibilità di esibirsi il prossimo mese di aprile al Teatro Ariston nell’ambito di GEF (il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola)/Sanremo Junior 2027, è stata Olga Gert, una 39enne di Cipro facente parte della Categoria Cantautori, con il brano “Billionaire’s wife”. Vittoria decretata dalla Giuria presieduta dal Colonnello Maestro Leonardo Laserra Ingrosso (Direttore Nazionale della Banda della Guardia di Finanza) in qualità di Presidente, dal chitarrista, corista, produttore ed arrangiatore Andrea Cervetto, dal Maestro e Direttore di cori e bande musicali Cesare Garibaldi, dell’organizzatore di eventi e produttore televisivo Marco Dottore e dal musicista ed autore Freddy Colt.

Il secondo premio più ambìto – il Prix Committee 2026 – è andato invece ad un concorrente della Categoria Interpreti, il 47enne Màrat Ibraev, proveniente dal Kyrgyzstan, con il brano “Champagne”, dell’indimenticabile Peppino Di Capri. Grande entusiasmo, soddisfazione e commozione da parte dei concorrenti, provenienti da Argentina, Armenia, Austria, Brasile, Bulgaria, Canada, Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Kyrgyzstan, Malta, Perù, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria, Uzbekistan e, ovviamente, Italia.

«Sono particolarmente contento di aver offerto anche quest’anno a persone provenienti da tutto il mondo, l’opportunità di visitare e conoscere la nostra meravigliosa Sanremo – ha dichiarato il Cav. Uff. Paolo Alberti, fondatore e Presidente di Sanremo Senior – . Sul palco del Teatro dell’Opera del Casinò Municipale, si sono esibiti i protagonisti delle Fasi Finali Mondiali di Sanremo Senior giunti da numerosi Paesi del mondo e da diverse regioni italiane. Ritengo che questo concorso, insieme agli altri due importanti eventi internazionali da noi organizzati, GEF e Sanremo Junior, raggiunga un numero di nazioni rappresentate difficilmente riscontrabile in altre manifestazioni artistiche a cadenza annuale nella nostra città». E conclude: «A tutto ciò, si aggiunge l’orgoglio di aver ideato nel 2013 il format di Sanremo Senior, anticipando una formula che oggi trova sempre più spazio nel panorama dei concorsi canori. Veder crescere questa manifestazione e la sua risonanza internazionale è per me motivo di grande soddisfazione».

I tre spettacoli, condotti dall’immancabile Maurilio Giordana – animatore radiofonico e presentatore – e dall’attrice e conduttrice televisiva Antonella Salvucci, sono stati seguitissimi nelle dirette streaming sul Canale YouTube di Sanremo Senior. Il concorso – realizzato con il Patrocinio del Comune di Sanremo e la collaborazione del Casinò Municipale – è organizzato della Kismet di Sanremo, titolare anche dei marchi Sanremo Junior e GEF – il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola.

Ecco i vincitori, suddivisi per Categorie e Sezioni:

Categoria Interpreti, Sez. 1 – 34/59 anni:

1. Erica Loi/Cagliari

ex aequo con

Argyro Lechouriti/Grecia

2. Alba Resemini/Terranova dei Passerini (Lodi)

3. Maria Arendt/Castelnuovo Scrivia (Alessandria)

Categoria Interpreti, Sez. 2 – 60 anni ed oltre:

1. Ioulia Voronko/Udine

2. Francesca Groves/Canada

ex aequo con

Chantal Dorn/Austria

3. Elek Kutrovics/Ungheria

Categoria Cantautori, Sez. 1 – 34/59 anni:

1. Olga Gert/Cipro (vincitrice del Grand Prix 2026)

2. Liana Volpi/Palazzolo sull’Oglio (Brescia)

3. Aljandro Cordoba Camacho/Spagna

ex aequo con

Veronica Famà (Veronica Seriani) /Ortovero (Savona)