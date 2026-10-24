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L’8 novembre presentazione del libro di Andrea Gandolfo “La storia di Sanremo raccontata ai ragazzi”

24 ottobre 2026 | 07:30
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di Redazione

Redazione

L&#8217;8 novembre presentazione del libro di Andrea Gandolfo &#8220;La storia di Sanremo raccontata ai ragazzi&#8221;

In programma alle 17 presso la sala comunale di piazza Cassini 10-11

Sanremo. Domenica 8 novembre, alle 17, nella sala comunale di piazza Cassini 10-11, si terrà la presentazione del libro “La storia di Sanremo raccontata ai ragazzi“, scritto da Andrea Gandolfo e pubblicato nel 2025 dalla casa editrice Lo Studiolo.

L’iniziativa sarà curata dal consigliere comunale Vittorio Toesca, da Freddy Colt e dall’illustratrice Selene. L’incontro sarà l’occasione per presentare un volume dedicato alla storia della città dei fiori, raccontata con un taglio rivolto alle giovani generazioni.