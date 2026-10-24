L’8 novembre presentazione del libro di Andrea Gandolfo “La storia di Sanremo raccontata ai ragazzi”

Sanremo . Domenica 8 novembre, alle 17, nella sala comunale di piazza Cassini 10-11, si terrà la presentazione del libro “ La storia di Sanremo raccontata ai ragazzi “, scritto da Andrea Gandolfo e pubblicato nel 2025 dalla casa editrice Lo Studiolo.

L’iniziativa sarà curata dal consigliere comunale Vittorio Toesca, da Freddy Colt e dall’illustratrice Selene. L’incontro sarà l’occasione per presentare un volume dedicato alla storia della città dei fiori, raccontata con un taglio rivolto alle giovani generazioni.