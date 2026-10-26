Il personaggio|
Imperia: Jacopo Chieppa conquista i Tre Spicchi Gambero Rosso con Kilo
La pizzeria entra nella Guida Pizzerie d’Italia 2027. Un riconoscimento che premia la ricerca sugli impasti e il percorso dello chef ligure, tra Kilo ed Equilibrio, ristorante stellato Michelin.
La Guida Pizzerie d’Italia 2027 premia il locale sul lungomare di Imperia. Per lo chef ligure, che guida anche il ristorante stellato Equilibrio a Dolcedo, il riconoscimento valorizza il lavoro sugli impasti e il dialogo tra pizza e alta cucina.
La pizzeria Kilo di Imperia, guidata dallo chef e lievitista Jacopo Chieppa, ha conquistato i Tre Spicchi del Gambero Rosso, entrando nella selezione delle migliori pizzerie italiane della Guida Pizzerie d’Italia 2027. Il riconoscimento è stato assegnato a Roma, alla Nuvola, durante la presentazione della nuova guida, nell’ambito delle iniziative per i quarant’anni del Gambero Rosso.
Per Chieppa, il premio si inserisce in un percorso professionale che ha nella lavorazione degli impasti e nella ricerca sui lievitati uno dei suoi elementi centrali. Dopo le esperienze nelle cucine di importanti ristoranti internazionali, tra cui il Mirazur di Mauro Colagreco, lo chef è tornato in Liguria, dove ha sviluppato un progetto capace di mettere in relazione tecnica gastronomica, creatività e una proposta accessibile.
Aperta nel 2019 sul lungomare di Imperia, Kilo è il primo progetto personale di Chieppa, nato dalla passione per la pizza e per i lievitati. Qui lo studio delle farine, delle fermentazioni e dei tempi di lievitazione si accompagna alla ricerca sugli ingredienti e sugli abbinamenti, con l’obiettivo di ampliare le possibilità della pizza senza rinunciare alla sua dimensione conviviale.
Accanto alla pizzeria, lo chef dirige Equilibrio, ristorante gastronomico ospitato in un antico mulino a Dolcedo, nell’entroterra imperiese, insignito di una stella Michelin. Due attività differenti, ma legate da un approccio comune alla materia prima e alla tecnica. Se a Equilibrio la ricerca si esprime attraverso i percorsi dell’alta cucina, a Kilo trova una dimensione più informale, nella quale la pizza diventa il punto di partenza per sperimentare.
«Kilo è da sempre il mio primo amore, quello che chiamo “il mio primo figlio”: è il progetto che mi ha permesso di dare spazio alla mia passione per i lievitati e di portare la mia idea di alta cucina in un contesto diverso, più quotidiano e accessibile», racconta Chieppa. «Ricevere i Tre Spicchi del Gambero Rosso è una soddisfazione enorme, perché premia il lavoro che facciamo ogni giorno e la ricerca che portiamo avanti con tutta la squadra. È uno stimolo a continuare a sperimentare, senza perdere di vista la qualità delle materie prime e il piacere di condividere una buona pizza».
Il riconoscimento assegnato a Kilo porta l’attenzione sulla scena gastronomica imperiese e sul percorso di uno chef che ha scelto di lavorare su due ambiti complementari. Pizza e alta cucina restano linguaggi diversi, ma condividono un terreno di ricerca fatto di ingredienti, impasti, fermentazioni e cura delle preparazioni. È in questo confronto che si sviluppa il lavoro di Jacopo Chieppa, tra il ristorante di Dolcedo e la pizzeria affacciata sul mare di Imperia.
Kilo è sul Lungomare Cristoforo Colombo, 188 – zona borgo Prino a Imperia.
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