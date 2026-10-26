Imperia: Jacopo Chieppa conquista i Tre Spicchi Gambero Rosso con Kilo

La Guida Pizzerie d’Italia 2027 premia il locale sul lungomare di Imperia. Per lo chef ligure, che guida anche il ristorante stellato Equilibrio a Dolcedo, il riconoscimento valorizza il lavoro sugli impasti e il dialogo tra pizza e alta cucina.

La pizzeria Kilo di Imperia, guidata dallo chef e lievitista Jacopo Chieppa, ha conquistato i Tre Spicchi del Gambero Rosso, entrando nella selezione delle migliori pizzerie italiane della Guida Pizzerie d’Italia 2027. Il riconoscimento è stato assegnato a Roma, alla Nuvola, durante la presentazione della nuova guida, nell’ambito delle iniziative per i quarant’anni del Gambero Rosso.

Per Chieppa, il premio si inserisce in un percorso professionale che ha nella lavorazione degli impasti e nella ricerca sui lievitati uno dei suoi elementi centrali. Dopo le esperienze nelle cucine di importanti ristoranti internazionali, tra cui il Mirazur di Mauro Colagreco, lo chef è tornato in Liguria, dove ha sviluppato un progetto capace di mettere in relazione tecnica gastronomica, creatività e una proposta accessibile.

Aperta nel 2019 sul lungomare di Imperia, Kilo è il primo progetto personale di Chieppa, nato dalla passione per la pizza e per i lievitati. Qui lo studio delle farine, delle fermentazioni e dei tempi di lievitazione si accompagna alla ricerca sugli ingredienti e sugli abbinamenti, con l’obiettivo di ampliare le possibilità della pizza senza rinunciare alla sua dimensione conviviale.

Accanto alla pizzeria, lo chef dirige Equilibrio, ristorante gastronomico ospitato in un antico mulino a Dolcedo, nell’entroterra imperiese, insignito di una stella Michelin. Due attività differenti, ma legate da un approccio comune alla materia prima e alla tecnica. Se a Equilibrio la ricerca si esprime attraverso i percorsi dell’alta cucina, a Kilo trova una dimensione più informale, nella quale la pizza diventa il punto di partenza per sperimentare.

«Kilo è da sempre il mio primo amore, quello che chiamo “il mio primo figlio”: è il progetto che mi ha permesso di dare spazio alla mia passione per i lievitati e di portare la mia idea di alta cucina in un contesto diverso, più quotidiano e accessibile», racconta Chieppa. «Ricevere i Tre Spicchi del Gambero Rosso è una soddisfazione enorme, perché premia il lavoro che facciamo ogni giorno e la ricerca che portiamo avanti con tutta la squadra. È uno stimolo a continuare a sperimentare, senza perdere di vista la qualità delle materie prime e il piacere di condividere una buona pizza».

Il riconoscimento assegnato a Kilo porta l’attenzione sulla scena gastronomica imperiese e sul percorso di uno chef che ha scelto di lavorare su due ambiti complementari. Pizza e alta cucina restano linguaggi diversi, ma condividono un terreno di ricerca fatto di ingredienti, impasti, fermentazioni e cura delle preparazioni. È in questo confronto che si sviluppa il lavoro di Jacopo Chieppa, tra il ristorante di Dolcedo e la pizzeria affacciata sul mare di Imperia.

Kilo è sul Lungomare Cristoforo Colombo, 188 – zona borgo Prino a Imperia.

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