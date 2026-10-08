Italo Calvino e il suo legame con l’URSS al centro dei Martedì Letterari
Al Casinò ‘incontro con Romano Lupi e Mario Curletto
Sanremo. Si è tenuto oggi, nell’ambito della rassegna dei “Martedì Letterari” del Casinò, un appuntamento culturale di grande spessore che ha visto protagonisti Romano Lupi e Mario Alessandro Curletto, impegnati nella presentazione del libro dedicato al rapporto tra Italo Calvino e l’Unione Sovietica.
Al centro della discussione c’è il viaggio che l’autore compì nel 1951, «cioè quando è andato per la prima volta in vita sua in Unione Sovietica». Come è stato sottolineato durante l’incontro, «nel ’51 l’Unione Sovietica era ancora vivo Stalin e Calvino era iscritto al Partito Comunista, quindi sicuramente è uno dei temi fondamentali». Il legame politico si sarebbe interrotto anni dopo: «Poi Italo Calvino uscirà dal PC nel 1957, successivamente ai fatti di Ungheria, cioè l’invasione sovietica di Budapest e dell’Ungheria».
Riflettendo su quanto questa adesione abbia inciso sul percorso dell’autore, è emerso come l’esperienza abbia segnato profondamente la sua vita, affondando le radici nel vissuto partigiano: «Calvino veniva già dall’esperienza della Resistenza fatta sulle montagne qua alle nostre spalle, dove aveva iniziato ad assorbire quegli ideali». Un retroterra politico e culturale che ha poi trovato sbocco nel mondo editoriale e letterario: «Poi è andato a Einaudi, dove nel 1947 ha pubblicato Il sentiero dei nidi di ragno, che è il suo primo romanzo, quindi lui aveva già assorbito in parte questi ideali».