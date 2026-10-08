Italo Calvino e il suo legame con l’URSS al centro dei Martedì Letterari

Sanremo. Si è tenuto oggi, nell’ambito della rassegna dei “Martedì Letterari” del Casinò, un appuntamento culturale di grande spessore che ha visto protagonisti Romano Lupi e Mario Alessandro Curletto, impegnati nella presentazione del libro dedicato al rapporto tra Italo Calvino e l’Unione Sovietica.

Al centro della discussione c’è il viaggio che l’autore compì nel 1951, «cioè quando è andato per la prima volta in vita sua in Unione Sovietica». Come è stato sottolineato durante l’incontro, «nel ’51 l’Unione Sovietica era ancora vivo Stalin e Calvino era iscritto al Partito Comunista, quindi sicuramente è uno dei temi fondamentali». Il legame politico si sarebbe interrotto anni dopo: «Poi Italo Calvino uscirà dal PC nel 1957, successivamente ai fatti di Ungheria, cioè l’invasione sovietica di Budapest e dell’Ungheria».