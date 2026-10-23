Ispezioni approfondite, chiude di notte la galleria Poggio sulla SS1 a Ventimiglia

Ventimiglia . Anas comunica che, per consentire l’esecuzione di ispezioni approfondite nella galleria Poggio , sulla strada statale 1 “Aurelia”, a Ventimiglia, sarà istituita la chiusura al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il km 689,600 e il km 691,200.

Il provvedimento sarà in vigore dal 26 al 29 ottobre, nella fascia oraria notturna compresa tra le 21:00 e le 6:00 del giorno successivo.

Durante le chiusure, il traffico sarà deviato su corso A. Toscanini, in entrambe le direzioni di marcia, secondo le indicazioni della segnaletica predisposta sul posto.

Anas invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche temporanee alla viabilità.

Anas (Gruppo FS Italiane) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare! Guida e Basta!”. Per una mobilità informata è possibile contattare il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.