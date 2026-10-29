Ioculano (PD) contro la manovra del Governo «300 euro agli anziani per curarsi dal privato, un danno per la Liguria»
Il consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Salute critica il voucher da 1,6 miliardi per gli over 75 e chiede alla Giunta regionale di sollecitare Roma per destinare i fondi alla sanità pubblica
Sanremo. Un attacco alla manovra sanitaria del Governo e un appello diretto alla giunta regionale guidata dal presidente Marco Bucci. È la posizione espressa dal consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Salute della Regione Liguria, Enrico Ioculano, in merito alla misura governativa che prevede un contributo economico per le visite mediche degli anziani.
Secondo quanto evidenziato da Ioculano, il provvedimento destina 1,6 miliardi di euro all’erogazione di un voucher da 300 euro per circa 5,5 milioni di cittadini over 75 con reddito pensionistico entro i 28mila euro. Il contributo è pensato per coprire le spese di visite specialistiche e prestazioni che il Servizio sanitario nazionale non riesce ad assicurare in tempi brevi.
«La destra al governo presenta un bonus mascherato da politica sanitaria, buono per l’annuncio e inutile per chi aspetta mesi una visita», dichiara Ioculano. Secondo il consigliere dem, si tratta di risorse pubbliche che restano escluse dal Fondo sanitario e che non intervengono sulle carenze del sistema pubblico.
Per una regione caratterizzata da un’alta incidenza di popolazione anziana come la Liguria, la scelta viene giudicata penalizzante. «Quei soldi non rafforzano il nostro tessuto pubblico, di cui abbiamo bisogno, e diventano una spesa extra che ciascuno decide da sé dove spendere», sottolinea il vicepresidente della Commissione Sanità.
Ioculano evidenzia come la cifra di 300 euro sia sufficiente a coprire soltanto una o due prestazioni private, senza risolvere il nodo delle lunghe liste d’attesa o della carenza di personale. Con un investimento di 1,6 miliardi, argomenta l’esponente del PD, si potrebbero invece assumere medici e infermieri, adeguare le retribuzioni degli operatori e potenziare l’assistenza territoriale.
Alla luce di queste considerazioni, Ioculano sollecita un intervento dei vertici regionali verso il Governo centrale: «Ci aspettiamo che il presidente Bucci e l’assessore Nicolò rivolgano un appello al Governo: queste risorse vanno inserite nel Fondo sanitario nazionale. La Liguria deve poter rafforzare la sanità sul territorio con risorse certe».