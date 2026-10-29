Ioculano (PD) contro la manovra del Governo «300 euro agli anziani per curarsi dal privato, un danno per la Liguria»

Sanremo. Un attacco alla manovra sanitaria del Governo e un appello diretto alla giunta regionale guidata dal presidente Marco Bucci. È la posizione espressa dal consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Salute della Regione Liguria, Enrico Ioculano, in merito alla misura governativa che prevede un contributo economico per le visite mediche degli anziani.