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Intercultura a Taggia, le borse di studio per l’estero

21 ottobre 2026 | 16:45
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di Luca Simoncelli

Luca Simoncelli

Intercultura a Taggia, le borse di studio per l&#8217;estero

L’incontro a Villa Boselli

Taggia. Un’opportunità per i giovani del territorio che sognano un’esperienza di studio all’estero.

Sabato 31 ottobre, nelle sale di Villa Boselli, l’associazione Intercultura presenterà i nuovi programmi scolastici internazionali e il progetto educativo previsti per l’anno scolastico 2027/2028.

L’appuntamento, in programma a partire dalle 16, si rivolge agli studenti e alle loro famiglie per illustrare le diverse possibilità di mobilità scolastica oltreconfine, comprese le borse di studio – totali o parziali – messe a disposizione dall’associazione e dai suoi partner.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Taggia, che ha concesso gratuitamente l’uso della sala cittadina per lo svolgimento dell’incontro informativo.