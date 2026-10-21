Intercultura a Taggia, le borse di studio per l’estero
L’incontro a Villa Boselli
Taggia. Un’opportunità per i giovani del territorio che sognano un’esperienza di studio all’estero.
Sabato 31 ottobre, nelle sale di Villa Boselli, l’associazione Intercultura presenterà i nuovi programmi scolastici internazionali e il progetto educativo previsti per l’anno scolastico 2027/2028.
L’appuntamento, in programma a partire dalle 16, si rivolge agli studenti e alle loro famiglie per illustrare le diverse possibilità di mobilità scolastica oltreconfine, comprese le borse di studio – totali o parziali – messe a disposizione dall’associazione e dai suoi partner.
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Taggia, che ha concesso gratuitamente l’uso della sala cittadina per lo svolgimento dell’incontro informativo.