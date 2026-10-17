Intelligenza artificiale, Imperia al fianco di Milano e Roma per una sfida internazionale con 5.000 partecipanti

Imperia. Cinquemila partecipanti da tutto il mondo e tre sole sedi italiane: Milano, Roma e Imperia. Il capoluogo ponentino entra nel circuito internazionale dell’intelligenza artificiale con l’AMD Developer Hackathon: ACT III, la competizione che ha preso il via al polo digitale Imperiaware, dove per due giorni programmatori e appassionati di informatica saranno impegnati a trasformare le proprie idee in progetti concreti.

L’obiettivo è trovare soluzioni a problemi quotidiani attraverso l’utilizzo dell’IA. Dalla gestione dei documenti all’assistenza ai clienti, fino all’organizzazione del lavoro e ai servizi per il turismo, le possibilità riguardano diversi settori economici. I concorrenti, suddivisi in squadre, hanno un tempo limitato per realizzare uno strumento funzionante da sottoporre alla valutazione di una giuria.

L’iniziativa, in programma il 17 e 18 ottobre, è organizzata da lablab.ai, realtà che riunisce una comunità di oltre 340.000 sviluppatori e innovatori. La manifestazione ha preso il via online lunedì 12 ottobre, per proseguire con gli incontri in presenza nelle tre città selezionate. A portarla nel Ponente ligure è stato Andrea Marazzi, ceo e co-founder di lablab.ai, legato al territorio e intenzionato a mettere a disposizione le relazioni maturate all’estero. Alla proposta hanno aderito gli imprenditori Francesco Landolfi e Andrea Belloni, con il patrocinio di Confindustria Imperia e la collaborazione di Imperiaware e CodeDesign srl. Tra i partner figurano AMD e Google DeepMind.

«La collaborazione punta a creare un collegamento diretto tra sviluppatori, innovatori e aziende locali, trasformando l’hackathon in un’occasione non solo tecnologica, ma anche di confronto su problemi reali, nuove soluzioni e possibili applicazioni dell’IA nel tessuto imprenditoriale locale», spiega Paolo Della Pietra, direttore di Confindustria Imperia.

L’associazione guarda oltre la manifestazione, con l’intenzione di costruire un rapporto continuativo tra chi conosce le necessità delle attività produttive e chi possiede le competenze per sviluppare nuovi strumenti.

«L’intelligenza artificiale sta creando opportunità di lavoro e di impresa accessibili a un numero sempre più ampio di persone, indipendentemente da dove si trovano e con un capitale iniziale molto più limitato rispetto al passato. Questo cambia profondamente le possibilità anche per territori come Imperia», sottolinea Marazzi.

Il fondatore di lablab.ai richiama anche il ruolo delle nuove generazioni: «Le aziende possono portare problemi reali e competenze di settore, mentre i giovani possono utilizzare nuove tecnologie per trasformare queste esigenze in prodotti e servizi».