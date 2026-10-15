Infrastrutture, da Regione Liguria oltre 330 mila euro per la realizzazione di 4 parcheggi nell’Imperiese
A Castel Vittorio, San Biagio della Cima e Soldano
Imperia. Via libera della giunta regionale della Liguria al secondo aggiornamento del programma annuale 2026 previsto dalla legge regionale n. 22/2021, che prevede un finanziamento complessivo di 435.289,31 euro, derivante dal fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture e per la mobilità, destinati alla realizzazione di quattro parcheggi nei comuni di Castel Vittorio, San Biagio della Cima e Soldano, nell’imperiese, e Sesta Godano, nello spezzino.
Gli interventi, per un costo complessivo di 489.821,57 euro, comprensivo dei cofinanziamenti comunali che ammontano a circa 55 mila euro, sono finalizzati a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici, rispondere alle esigenze di residenti e visitatori e assicurare una migliore organizzazione della sosta e alla sicurezza della viabilità locale.
Nel dettaglio, le risorse regionali saranno destinate ai seguenti interventi:
Castel Vittorio: 105.888,27 euro per la realizzazione di un parcheggio pubblico al servizio del centro storico, in un’area interessata da lavori di messa in sicurezza del versante.
San Biagio della Cima: 125.096,01 euro per la realizzazione di un nuovo parcheggio in località Pianello.
Soldano: 106.640,29 euro per la realizzazione di un parcheggio in strada Fullavin.
Sesta Godano: 97.664,74 euro per la realizzazione di un parcheggio pubblico a raso nella frazione di Scogna Superiore.
«I parcheggi sono infrastrutture importanti per i territori, soprattutto per i piccoli borghi, sia a vocazione turistica sia alle prese con le esigenze della viabilità cittadina – ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone – Attraverso il fondo regionale dedicato, ogni anno cerchiamo di dare risposte concrete alle necessità progettuali che ci vengono presentate dai comuni per questa tipologia di interventi: quest’anno gli interventi finanziati interessano le province di Imperia e della Spezia. Investire nelle infrastrutture non significa occuparsi soltanto di strade, ponti e gallerie, ma anche realizzare opere come i parcheggi, che migliorano l’accessibilità dei centri abitati, agevolano la vita quotidiana dei cittadini e dei lavoratori e sostengono le attività commerciali».