Infrastrutture, da Regione Liguria oltre 330 mila euro per la realizzazione di 4 parcheggi nell’Imperiese

Imperia . Via libera della giunta regionale della Liguria al secondo aggiornamento del programma annuale 2026 previsto dalla legge regionale n. 22/2021, che prevede un finanziamento complessivo di 435.289,31 euro, derivante dal fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture e per la mobilità, destinati alla realizzazione di quattro parcheggi nei comuni di Castel Vittorio, San Biagio della Cima e Soldano, nell’imperiese, e Sesta Godano, nello spezzino.

Gli interventi, per un costo complessivo di 489.821,57 euro, comprensivo dei cofinanziamenti comunali che ammontano a circa 55 mila euro, sono finalizzati a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici, rispondere alle esigenze di residenti e visitatori e assicurare una migliore organizzazione della sosta e alla sicurezza della viabilità locale.

«I parcheggi sono infrastrutture importanti per i territori, soprattutto per i piccoli borghi, sia a vocazione turistica sia alle prese con le esigenze della viabilità cittadina – ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone – Attraverso il fondo regionale dedicato, ogni anno cerchiamo di dare risposte concrete alle necessità progettuali che ci vengono presentate dai comuni per questa tipologia di interventi: quest’anno gli interventi finanziati interessano le province di Imperia e della Spezia. Investire nelle infrastrutture non significa occuparsi soltanto di strade, ponti e gallerie, ma anche realizzare opere come i parcheggi, che migliorano l’accessibilità dei centri abitati, agevolano la vita quotidiana dei cittadini e dei lavoratori e sostengono le attività commerciali».