Infortuni sul lavoro, in provincia di Imperia 1.366 denunce in sette mesi: aumentano del 4,8%. Due i casi mortali

Arma di Taggia. Sessantatré infortuni sul lavoro in più rispetto allo scorso anno, per un totale di 1.366 denunce nei primi sette mesi del 2026, con un incremento del 4,8%. E due casi mortali, contro i quattro registrati nello stesso periodo del 2025. Sono i numeri che fotografano l’andamento degli incidenti sul lavoro in provincia di Imperia, emersi dai dati Inail elaborati dall’Anmil, l’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, in occasione della 76ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.

Come da tradizione, l’appuntamento provinciale si è svolto domenica a Villa Boselli di Arma di Taggia, dove l’associazione ha richiamato l’attenzione delle istituzioni e della comunità sul tema della sicurezza, della prevenzione e della tutela di chi subisce le conseguenze di un incidente durante l’attività lavorativa.

Il dato più significativo per il Ponente ligure riguarda l’aumento delle denunce complessive. Tra gennaio e luglio 2025 erano state 1.303, mentre nello stesso periodo del 2026 sono salite a 1.366. Un incremento percentuale superiore alla media regionale, ferma al 2,9%, anche se leggermente inferiore alla crescita nazionale del 5,3%.

Significa che, mediamente, in provincia di Imperia vengono denunciati oltre sei infortuni al giorno, considerando l’intero periodo di riferimento. Un numero che comprende situazioni di diversa gravità e che non coincide necessariamente con altrettanti incidenti già riconosciuti in via definitiva dall’Inail.

Sul fronte degli infortuni mortali il dato provinciale presenta invece una diminuzione: due denunce nei primi sette mesi del 2026 contro le quattro del 2025. Un miglioramento numerico che, tuttavia, non consente di abbassare la guardia. Anche perché la Liguria nel suo complesso registra un andamento opposto. Le denunce di infortunio presentate in regione sono passate dalle 10.902 dei primi sette mesi del 2025 alle 11.219 del 2026, con 317 casi in più.

La crescita interessa Genova, dove si passa da 6.023 a 6.192 denunce (+2,8%), Imperia (+4,8%) e La Spezia, che registra l’incremento percentuale più consistente, da 1.626 a 1.711 (+5,2%). Rimane invece invariato il dato di Savona, con 1.950 denunce.

Ancora più preoccupante il bilancio regionale degli infortuni mortali, che salgono da 17 a 23, con un incremento di sei casi. Genova passa da cinque a dieci denunce con esito mortale, La Spezia da due a sette. In diminuzione Imperia, da quattro a due, e Savona, da sei a quattro.

A livello nazionale, nel medesimo periodo, le denunce di infortunio sono aumentate da 349.444 a 368.085, mentre quelle con esito mortale sono scese da 607 a 595, con una riduzione del 2%. La Liguria si colloca dunque in una situazione particolarmente delicata: a fronte di un incremento complessivo degli infortuni inferiore alla media italiana, registra un aumento dei casi mortali in controtendenza rispetto al dato nazionale.

Accanto agli incidenti, i dati presentati dall’Anmil permettono di valutare anche l’andamento delle malattie professionali, ovvero le patologie denunciate come conseguenza dell’esposizione a rischi legati all’attività lavorativa. In provincia di Imperia il numero rimane invariato: 96 denunce tra gennaio e luglio 2026, esattamente come nello stesso periodo dell’anno precedente.

Il dato provinciale si distingue da quello regionale, che registra invece un incremento del 26,2%, passando da 1.393 a 1.758 denunce. A Genova le segnalazioni salgono da 633 a 854 (+34,9%), alla Spezia da 496 a 576 (+16,1%) e a Savona da 168 a 232 (+38,1%).

Anche il dato nazionale evidenzia una crescita significativa, con 69.796 denunce rispetto alle 59.857 del 2025, pari a un incremento del 16,6%. Si tratta di numeri che richiamano l’attenzione non soltanto sugli incidenti improvvisi, ma anche sulle conseguenze che determinate condizioni lavorative possono produrre sulla salute nel corso degli anni.

La celebrazione provinciale della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro si è aperta con la messa in suffragio dei caduti nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio, seguita dalla cerimonia civile nella sala conferenze di Villa Boselli, concessa dal Comune di Taggia.

All’appuntamento hanno preso parte i rappresentanti dell’associazione, tra cui il presidente territoriale Agostino Nicodemo e il vicepresidente Antonio Pedante, insieme alle autorità locali e ai rappresentanti dell’Inail.