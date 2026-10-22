Indagine finanziamenti, Scajola su Mager: «L’avviso di garanzia? Significa che la magistratura sta facendo verifiche»

Imperia. «L’avviso di garanzia è semplicemente il fatto che, quando c’è una notizia, la magistratura deve fare delle verifiche e, facendole, ti avverte. Tutto qua». Claudio Scajola interviene per la prima volta sul coinvolgimento del sindaco di Sanremo Alessandro Mager nell’inchiesta della Procura di Imperia sui finanziamenti al movimento politico e lista civica Anima, perno della maggioranza del primo cittadino matuziano.

Il sindaco di Imperia e presidente della Provincia ne ha parlato questa mattina, rispondendo alle domande dei cronisti a margine dell’inaugurazione di un tratto di pista ciclabile. Parole che assumono un peso particolare per il rapporto di stima che lega da tempo i due amministratori. Scajola sostenne pubblicamente Mager durante la campagna elettorale per le amministrative sanremesi del 2024, arrivando a dichiarare che, se avesse votato a Sanremo, avrebbe scelto lui. Un rapporto consolidatosi anche sul piano istituzionale: oggi Mager è vicepresidente della Provincia di Imperia, incarico affidatogli proprio da Scajola, insieme alla delega al Bilancio.

Alla domanda se avesse già parlato con il sindaco di Sanremo dopo l’emergere della notizia, Scajola ha risposto: «No, non l’ho sentito, anzi bisogna che lo chiami». Poi il ragionamento sull’avviso di garanzia: «È un avvocato, quindi è abituato a capire come funziona il sistema. L’avviso di garanzia è semplicemente il fatto che, quando c’è una notizia, uno deve andare a fare le verifiche. La magistratura, facendo le verifiche, ti avverte che le sta facendo. Tutto qua».

Scajola invita quindi a non attribuire automaticamente all’iscrizione nel registro degli indagati un significato di responsabilità: «Noi siamo abituati a pensare sempre male. L’uomo pensa male e, pensando male, pensa sempre al marcio. Quando si parla poi di politica si pensa a chissà che cosa». Sul merito dell’inchiesta non entra invece nel dettaglio: «Da quello che ho letto mi sembra che sia una cosa… Comunque c’è un’indagine, si farà».

L’inchiesta riguarda i finanziamenti raccolti da Anima nel periodo della campagna elettorale del 2024. Mager ha confermato di essere stato iscritto nel registro degli indagati già nei mesi scorsi, dichiarandosi «assolutamente tranquillo» e auspicando una conclusione favorevole e rapida degli accertamenti. A suo carico, secondo quanto emerso, non sono state effettuate perquisizioni né sequestri di dispositivi o documentazione.

Interpellato più in generale sul finanziamento privato alla politica, Scajola ha ricordato che esiste una normativa specifica: «C’è una legge che lo disciplina». Quindi una riflessione sul modello americano: «È meglio il sistema americano, però è anche vero che il sistema americano corre il rischio che, non avendo limiti, alla fine chi comanda? Chi finanzia o chi deve governare? Quindi è complesso».