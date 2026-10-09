Incidente in bicicletta a Triora, giovane in elicottero al Santa Corona

Sul posto è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi: per prestare le prime cure al giovane e accelerare le operazioni di recupero, visto il contesto impervio della zona, è intervenuto l’elisoccorso Grifo del 118, supportato sul campo dai Vigili del Fuoco e da un’ulteriore squadra di soccorritori sanitari con ambulanza e automedica.