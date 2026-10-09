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Incidente in bicicletta a Triora, giovane in elicottero al Santa Corona
LA caduta intorna alle 11 nella zona del Ponte di Lreto
Triora. Momenti di apprensione questa mattina, intorno alle 11:00, nella zona del ponte di Loreto a Triora, dove un ciclista di 28 anni è caduto dalla propria bicicletta riportando alcune ferite.
Sul posto è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi: per prestare le prime cure al giovane e accelerare le operazioni di recupero, visto il contesto impervio della zona, è intervenuto l’elisoccorso Grifo del 118, supportato sul campo dai Vigili del Fuoco e da un’ulteriore squadra di soccorritori sanitari con ambulanza e automedica.
Fortunatamente, nonostante la complessità dell’intervento e l’impiego dell’elisoccorso, il giovane non sembrerebbe in gravi condizioni. Dopo essere stato verricellato sul posto, il ventottenne è stato elitrasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti e le cure del caso.