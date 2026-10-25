Incidente a Bussana, fratture a femore e polso per il conducente dello scooter

Secondo quanto riferito dall’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stato trasportato con l’elisoccorso Grifo per le cure, il giovane avrebbe riportato un politrauma, con fratture al femore e al polso. Il quadro clinico, pur con lesioni importanti, non sembrerebbe tuttavia particolarmente grave.

Nell’incidente erano rimasti coinvolti un’auto condotta da turisti tedeschi e uno scooter sul quale viaggiavano due persone. Secondo una prima ricostruzione, la vettura, proveniente da levante e diretta verso Sanremo, avrebbe effettuato una svolta vietata, attraversando la doppia linea continua. In quel momento sarebbe sopraggiunto lo scooter, anch’esso proveniente da levante, finito contro l’auto.