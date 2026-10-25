sull'Aurelia|
Incidente a Bussana, fratture a femore e polso per il conducente dello scooter
Il giovane ferito è stato elitrasportato al Santa Corona di Pietra Ligure: ha riportato un politrauma ma le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi
Sanremo. Non sarebbe in gravi condizioni il conducente dello scooter rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 15, sull’Aurelia, all’altezza del Carrefour di Bussana, a Sanremo.
Secondo quanto riferito dall’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stato trasportato con l’elisoccorso Grifo per le cure, il giovane avrebbe riportato un politrauma, con fratture al femore e al polso. Il quadro clinico, pur con lesioni importanti, non sembrerebbe tuttavia particolarmente grave.
Nell’incidente erano rimasti coinvolti un’auto condotta da turisti tedeschi e uno scooter sul quale viaggiavano due persone. Secondo una prima ricostruzione, la vettura, proveniente da levante e diretta verso Sanremo, avrebbe effettuato una svolta vietata, attraversando la doppia linea continua. In quel momento sarebbe sopraggiunto lo scooter, anch’esso proveniente da levante, finito contro l’auto.