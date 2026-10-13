Inchiesta corruzione in Sicilia, Argirò interrogato per tre ore. La difesa: «Dimostrata la sua assoluta estraneità ai fatti»

L’ex amministratore delegato di Cva ha risposto a tutte le domande del Gip e della Procura

Sanremo. Quasi tre ore davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo per respingere le accuse di corruzione e chiarire ogni aspetto dei rapporti tra il gruppo energetico valdostano Cva, di cui è stato amministratore delegato, e l’ex vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao. Si è concluso soltanto dopo le 22 di ieri sera, lunedì 12 ottobre, l’interrogatorio preventivo di Giuseppe Argirò, manager originario del Ponente ligure, coinvolto nell’inchiesta della Procura di Palermo su un presunto sistema di tangenti legato alle autorizzazioni per impianti energetici e ad altri procedimenti amministrativi regionali.

A parlare, subito dopo la conclusione dell’interrogatorio, è stata la sua legale, l’avvocato Sabrina Franzone, che ha espresso una valutazione netta sull’esito del confronto con la giudice Giuseppa Zampino. «È stato un lungo interrogatorio nel corso del quale il dottor Argirò ha risposto a tutte le domande del Gip e della procura. Ritengo che abbia offerto tutti gli elementi che dimostrano la sua assoluta estraneità ai fatti contestati».

Parole che sintetizzano la linea difensiva sostenuta fin dall’inizio dell’inchiesta: Argirò respinge l’ipotesi di avere partecipato consapevolmente a un accordo corruttivo e contesta che la consulenza professionale affidata dal gruppo Cva all’avvocato palermitano Pierluigi Matta fosse uno strumento per trasferire denaro all’ex vice presidente della Regione Sicilia, l’indagato principale di tutta la vicenda.

L’interrogatorio rappresenta un passaggio decisivo dell’inchiesta giudiziaria esplosa alla fine di settembre. La Procura ha infatti chiesto gli arresti domiciliari per Argirò e per il suo successore alla guida della multi utility valdostana Marco Malacarne Gentile. La Gip dovrà ora valutare gli elementi raccolti dagli investigatori e quelli forniti dalle difese prima di pronunciarsi sulle richieste cautelari.

L’indagine. La vicenda è diventata pubblica il 2 ottobre, quando è emersa l’esistenza di una vasta indagine della Squadra Mobile di Palermo, coordinata dalla Procura guidata da Maurizio de Lucia, con al centro la figura di Gaetano Armao, già vicepresidente della Regione Siciliana e fino all’agosto scorso presidente della Commissione tecnica specialistica regionale, organismo chiamato a esaminare anche le valutazioni ambientali dei progetti energetici.

Tra i nove indagati destinatari delle richieste cautelari figurano Argirò e Malacarne Gentile, entrambi legati alla Compagnia Valdostana delle Acque, gruppo pubblico attivo nel settore delle energie rinnovabili. Argirò, 57 anni, è un nome conosciuto nel mondo economico e imprenditoriale del Ponente ligure, dove in passato ha ricoperto incarichi di rilievo, tra cui quelli ai vertici di Area 24 e Porto di Imperia.

Il filone che lo coinvolge ruota attorno a un contratto di consulenza affidato da Cva Eos all’avvocato Pierluigi Matta, professionista palermitano ritenuto dagli investigatori l’intermediario tra le imprese e Armao. Il rapporto, avviato nel settembre 2024, prevedeva attività di assistenza per le procedure autorizzative degli impianti energetici che il gruppo valdostano intendeva realizzare in Sicilia.

Secondo la Procura, tuttavia, quella consulenza sarebbe stata fittizia e avrebbe consentito di trasferire a Matta circa 147 mila euro, una parte dei quali sarebbe stata successivamente consegnata in contanti ad Armao per remunerare presunti interventi finalizzati ad accelerare le pratiche ambientali.

L’ipotesi accusatoria attribuisce ad Argirò e Malacarne un ruolo nella gestione dell’incarico professionale e dei relativi pagamenti. La difesa ha invece sempre sostenuto che si trattasse di un rapporto contrattuale regolare, instaurato nell’interesse della società e giustificato dalla complessità delle procedure amministrative siciliane.

Con il trascorrere dei giorni, l’inchiesta si è arricchita di particolari sulle attività investigative condotte attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, fotografie, riprese video e acquisizioni documentali. Gli investigatori hanno documentato presunte consegne di denaro da Matta ad Armao, anche attraverso sistemi di videoregistrazione installati nei luoghi frequentati dai due professionisti. Le perquisizioni hanno interessato abitazioni, studi professionali, uffici regionali e anche la sede di Cva a Châtillon.

Per quanto riguarda direttamente Argirò, particolare rilievo hanno assunto alcuni incontri avvenuti a Palermo con Armao e altri interlocutori istituzionali. Tra questi, il pranzo del 17 novembre 2025 al ristorante Acquario, al quale avrebbero partecipato anche Malacarne e un componente della Commissione tecnica specialistica, e quello del 23 febbraio 2026 al ristorante Sapurito.

Durante gli incontri, secondo le intercettazioni riportate dalla stampa, si sarebbe discusso delle verifiche di ottemperanza ambientale e della necessità di accelerare le procedure autorizzative relative agli impianti del gruppo valdostano. La Procura considera questi colloqui elementi significativi per ricostruire i rapporti tra i manager Cva e Armao. La difesa, al contrario, sostiene che si trattasse di interlocuzioni professionali, prive di qualsiasi finalità corruttiva.

Proprio sull’interpretazione di una delle conversazioni, nella quale comparirebbe un riferimento al «socio» di Armao, l’avvocato Franzone ha sollevato contestazioni, chiedendo di poter esaminare la registrazione originale e verificare l’esatta attribuzione delle parole pronunciate. Il punto centrale della controversia giudiziaria resta infatti l’eventuale consapevolezza di Argirò circa la destinazione finale del denaro versato dalla società a Matta. Le consegne di contanti documentate dagli investigatori riguardano i rapporti tra quest’ultimo e Armao, mentre la responsabilità personale del manager ponentino è oggetto della valutazione del giudice.

L’inchiesta ha avuto ripercussioni anche all’interno del gruppo energetico valdostano. Malacarne Gentile, subentrato ad Argirò alla guida di Cva Eos in occasione del rinnovo degli organi societari del 23 settembre, ha presentato il 6 ottobre le dimissioni dalle cariche ricoperte nelle società del gruppo.

Nel frattempo, la vicenda ha assunto una dimensione più ampia, con ulteriori filoni investigativi riguardanti il settore delle cure palliative, le autorizzazioni ambientali per impianti di trattamento dei rifiuti e altri presunti episodi corruttivi riconducibili ad Armao. Per Argirò, però, il momento più importante è arrivato ieri sera, quando ha potuto confrontarsi direttamente con la giudice e con la Procura. Prima di lui era stato interrogato Malacarne, assistito dall’avvocato Jacques Fosson. Anche quest’ultimo ha respinto le accuse, sostenendo di avere operato nell’ambito di rapporti professionali regolarmente instaurati.

Argirò, chiamato davanti alla Gip intorno alle 19, ha affrontato un interrogatorio durato quasi tre ore, durante il quale, secondo quanto riferito dalla difesa, ha ricostruito gli aspetti tecnici ed economici delle operazioni contestate, fornendo chiarimenti anche sul linguaggio utilizzato nelle conversazioni intercettate. La giornata di oggi, martedì 13 ottobre, sarà dedicata agli interrogatori degli altri indagati, tra i quali Gaetano Armao e Pierluigi Matta, per i quali la Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere.