Incendio nella notte al centro di raccolta di Amaie Energia, al vaglio le telecamere

Le fiamme hanno interessato le cataste di legno nell’area di Valle Armea. Sul posto due autobotti dei vigili del fuoco e la polizia

Sanremo. Incendio nella notte all’interno del centro di raccolta rifiuti di Amaie Energia in via Quinto Mansuino, a Valle Armea, nei pressi dell’ingresso del mercato dei fiori.

L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino, quando le fiamme hanno interessato alcune cataste di legna depositate nell’area destinata alla loro raccolta. Non sono stati coinvolti né i fabbricati né altre strutture del centro.

Sul posto sono intervenute due autobotti dei vigili del fuoco, che hanno rapidamente circoscritto e spento le fiamme, impedendo che queste potessero propagarsi al resto dell’impianto. Grazie al tempestivo intervento del 115 non si registrano danni significativi alle strutture.

Presenti anche gli agenti della polizia, che hanno avviato gli accertamenti per stabilire l’origine del rogo. A rendere l’episodio meritevole di approfondimento è anche la circostanza in cui l’incendio si è sviluppato. Le cataste di legna si trovavano infatti all’aperto ed erano state esposte alla pioggia caduta durante la notte. Un elemento che porta gli investigatori a non escludere, tra le diverse ipotesi, anche quella di un possibile innesco volontario. Al momento, tuttavia, non vi sono elementi sufficienti per stabilire con certezza la natura dolosa dell’incendio.

Il centro di raccolta è dotato di un sistema di videosorveglianza. Gli investigatori hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere e le stanno esaminando per verificare l’eventuale presenza di persone o movimenti sospetti nell’area nelle ore immediatamente precedenti al rogo.