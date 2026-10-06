Aggiornamento|
Incendio alla Mortola, Aurelia riaperta a senso unico alternato
La circolazione procede con possibili rallentamenti in corrispondenza del tratto interessato
Ventimiglia. A causa di un incendio che si è verificato al km 695,400 della strada statale 1 “Via Aurelia”, nel territorio comunale di Ventimiglia, la circolazione, che era stata temporaneamente interrotta in entrambe le direzioni, è ripresa attualmente su una sola corsia di marcia, con l’istituzione del senso unico alternato.
Per la viabilità in transito è disponibile come percorso alternativo la SS1 dir “dei Balzi Rossi”.
Sul posto sono presenti le squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento del rogo e messa in sicurezza e il personale Anas per la gestione della viabilità.
La circolazione procede con possibili rallentamenti in corrispondenza del tratto interessato, in attesa del completo ripristino delle normali condizioni di transitabilità.