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Incendio alla Mortola, Aurelia riaperta a senso unico alternato

6 ottobre 2026 | 18:16
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di Redazione

Redazione

Incendio alla Mortola, Aurelia riaperta a senso unico alternato

La circolazione procede con possibili rallentamenti in corrispondenza del tratto interessato

Ventimiglia. A causa di un incendio che si è verificato al km 695,400 della strada statale 1 “Via Aurelia”, nel territorio comunale di Ventimiglia, la circolazione, che era stata temporaneamente interrotta in entrambe le direzioni, è ripresa attualmente su una sola corsia di marcia, con l’istituzione del senso unico alternato.

Per la viabilità in transito è disponibile come percorso alternativo la SS1 dir “dei Balzi Rossi”.

Sul posto sono presenti le squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento del rogo e messa in sicurezza e il personale Anas per la gestione della viabilità.

La circolazione procede con possibili rallentamenti in corrispondenza del tratto interessato, in attesa del completo ripristino delle normali condizioni di transitabilità.

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