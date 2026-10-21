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Incendio al centro di raccolta di Valle Armea, escluso il dolo

21 ottobre 2026 | 16:04
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di J.Gu

J.Gu

Incendio al centro di raccolta di Valle Armea, escluso il dolo

Gli accertamenti sull’incendio divampato nella notte avrebbero ricondotto il rogo a cause accidentali

Sanremo. Sarebbero accidentali, e non dolose, le cause dell’incendio divampato nella notte all’interno del centro di raccolta rifiuti di Amaie Energia, in via Quinto Mansuino, a Valle Armea.

Le fiamme avevano interessato alcune cataste di legna depositate nell’area destinata alla raccolta del materiale, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco con due autobotti. In un primo momento, anche per le condizioni meteorologiche e per il fatto che il materiale si trovasse all’aperto, non era stata esclusa l’ipotesi di un possibile innesco volontario. Gli accertamenti effettuati successivamente avrebbero però escluso la matrice dolosa, riconducendo l’episodio a cause accidentali.

L’incendio era stato rapidamente circoscritto e spento senza provocare danni significativi alle strutture del centro.

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