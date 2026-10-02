Inaugurato il Tavolo del Mediterraneo di Michelangelo Pistoletto

Sanremo . La citta dei fiori si arricchisce di un nuovo e significativo simbolo di dialogo e integrazione.

L’installazione artistica si compone di un grande tavolo dal piano specchiante, sagomato proprio con la forma del bacino del Mar Mediterraneo. Intorno ad esso trovano posto le sedute dei 22 Paesi che si affacciano sulle sue sponde, differenti per forme, materiali, storia e provenienza. Un’opera forte e suggestiva, pensata come un luogo ideale in cui ogni cultura può mantenere salda la propria identità trovando al tempo stesso accoglienza in uno spazio comune.

L’appuntamento, organizzato dall’assessorato alla cultura guidato da Enza Dedali , è proseguito con la presentazione dell’opera letteraria “Trans-locare” della scrittrice Raffaella Grasso (edita da Bonaccorso Editore). Il libro affronta il tema del cambiamento e della memoria, raccontando il trasloco non solo come un semplice spostamento fisico, ma come una profonda esperienza dell’anima nata dalla scelta dell’autrice di lasciare Roma dopo cinquant’anni per stabilirsi a Sanremo.

Il pomeriggio culturale è stato impreziosito e accompagnato dagli intensi intermezzi musicali della Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori “Note Libere”, in un armonioso connubio tra parole e note. L’evento si è concluso con il tradizionale momento del firma-copie con l’autrice.