In piazza Colombo a Sanremo la manifestazione “Stop al genocidio israeliano a Gaza”

«Chiediamo:

il rispetto del Diritto Internazionale e del diritto dei Palestinesi ad uno Stato indipendente a Gaza ed in Cisgiordania, la fine della occupazione militare da parte dell’esercito e delle violenze dei coloni israeliani.

la fine di ogni relazione politica, economica e militare con Israele fino a quando non sarà cessata l’occupazione dei territori palestinesi.

sanzioni, embargo e la fine di ogni complicità con il genocidio ed colonialismo da parte del governo italiano e di altri governi europei.

libertà di parola e manifestazione garantite contro il Disegno Di Legge 1004 “antisemitismo” che vuole togliere il diritto di criticare Israele.