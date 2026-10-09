il presidio|
In piazza Colombo a Sanremo la manifestazione “Stop al genocidio israeliano a Gaza”
In programma sabato 10 ottobre dalle 10,30
Sanremo. Sabato 10 ottobre dalle 10,30 appuntamento con il presidio “Stop al genocidio israeliano a Gaza“, manifestazione internazionale promossa dalla rete Palestina Anima Mundi. Aderiscono Amnesty International gruppo 073, Rete Ottobre di Pace, Anpi.
«Chiediamo:
il rispetto del Diritto Internazionale e del diritto dei Palestinesi ad uno Stato indipendente a Gaza ed in Cisgiordania, la fine della occupazione militare da parte dell’esercito e delle violenze dei coloni israeliani.
la fine di ogni relazione politica, economica e militare con Israele fino a quando non sarà cessata l’occupazione dei territori palestinesi.
sanzioni, embargo e la fine di ogni complicità con il genocidio ed colonialismo da parte del governo italiano e di altri governi europei.
libertà di parola e manifestazione garantite contro il Disegno Di Legge 1004 “antisemitismo” che vuole togliere il diritto di criticare Israele.
Non possimo rimanere indifferenti ed uin silenzio di fronte ad una situazione che si aggrava ogni giorno, alla corsa al riarmo ed all’aumento delle spese militari che sottraggono risorse economiche ai bisogni primari della salute, dell’istruzione e dell’ambiente».