Opere pubbliche|
Imperiese, dalla Regione 335mila euro per nuovi parcheggi a San Biagio della Cima, Castel Vittorio e Soldano
Biasi (Lega): «Risorse concrete per i Comuni dell’entroterra». Finanziati tre interventi per oltre 100mila euro ciascuno
Genova. Oltre 335mila euro dalla Regione Liguria per la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici in tre Comuni dell’Imperiese. Gli stanziamenti riguardano San Biagio della Cima, Castel Vittorio e Soldano e sono stati deliberati dalla giunta regionale.
A darne notizia è il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive, Armando Biasi, che sottolinea come si tratti di «un risultato importante per il territorio Imperiese, frutto del lavoro che porto avanti in Regione Liguria per rispondere alle esigenze concrete delle nostre comunità e migliorare i servizi nei Comuni del nostro entroterra».
Nel dettaglio, per San Biagio della Cima, in località Pianello, Regione Liguria finanzierà 125.096 euro, a fronte di un importo complessivo dell’intervento pari a 140.767 euro.
A Castel Vittorio, dove il nuovo parcheggio sarà a servizio del centro storico, il contributo regionale ammonterà a 105.888 euro su un costo complessivo di 119.153 euro.
Per Soldano, infine, l’intervento previsto in strada Fullavin riceverà un finanziamento di 106.640 euro, su un importo complessivo di 120mila euro.
«Ringrazio l’assessore Giacomo Giampedrone, che anche stavolta ha dimostrato grande attenzione verso l’estremo Ponente ligure e le necessità delle nostre amministrazioni locali», dichiara Biasi.
Il consigliere regionale lega gli stanziamenti alla necessità di sostenere i piccoli Comuni dell’entroterra, dove la disponibilità di parcheggi rappresenta spesso uno degli elementi più delicati per la vivibilità dei centri abitati e l’accessibilità ai borghi.
«Continueremo a lavorare insieme, con impegno e concretezza, per portare risorse e risposte alle esigenze dei Comuni dell’Imperiese», conclude Biasi.