Imperia, visita di Mattarella: mercato coperto chiuso e strade bloccate per l’assemblea nazionale UPI

Imperia. Mercato coperto chiuso dalle 13, divieti di transito nel centro di Porto Maurizio e restrizioni alla somministrazione di bevande in occasione della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso lunedì 19 ottobre per la cerimonia inaugurale della 39ª assemblea nazionale dell’UPI. Il sindaco Claudio Scajola ha firmato un’ordinanza che introduce ulteriori misure di sicurezza nell’area del teatro Cavour, dove il Capo dello Stato parteciperà all’evento a partire dalle 17.

Il provvedimento è stato emesso alla luce dell’afflusso previsto di delegati, rappresentanti delle istituzioni e autorità. Le restrizioni interesseranno soprattutto la zona circostante la sede della manifestazione, con modifiche alla circolazione e controlli per garantire l’ordine pubblico.

Il mercato coperto di Porto Maurizio sarà inaccessibile dalle 13 di lunedì 19 ottobre fino al termine dell’evento. In via Cascione scatterà il divieto assoluto di vendita di alcolici da asporto. Non sarà consentito somministrare, introdurre o consumare bevande, anche analcoliche, contenute in bottiglie di vetro o lattine che potrebbero essere utilizzate come oggetti contundenti. Gli esercizi dovranno servirle esclusivamente in bicchieri di plastica o altri materiali consentiti.

Le limitazioni più consistenti alla viabilità entreranno in vigore alle 16. In via Cascione, nel tratto compreso tra la galleria Gastaldi e corso Garibaldi, il passaggio dei veicoli sarà interdetto fino alle 20, fatta eccezione per le vetture istituzionali e i mezzi al seguito della manifestazione. La galleria Gastaldi resterà chiusa al traffico dalle 16 fino alla conclusione della cerimonia. In corso Garibaldi, all’intersezione con il sottopasso, saranno consentite esclusivamente determinate direzioni di marcia: diritto e sinistra per chi procede da levante verso ponente, diritto e destra per gli automobilisti provenienti dal senso opposto.

Ulteriori blocchi riguarderanno via Mameli all’incrocio con Cascione, Bruno Gazzano e Romita in corrispondenza di piazza Ricci, oltre alla stessa area. Per queste zone le restrizioni scatteranno alle 16 e rimarranno operative fino alla fine dell’appuntamento, con deroghe riservate ai mezzi autorizzati. In via Martiri della Libertà, dall’incrocio con Lorenzo Acquarone, lo stop alla circolazione sarà invece applicato dalle 16 alle 19.30, sempre con esclusione delle auto della delegazione e di quelle al seguito.