aspettando Mattarella|
Imperia, visita del presidente della Repubblica: via i dehors da via Cascione per l’assemblea nazionale UPI
Rimozione degli arredi esterni di sei locali per consentire i controlli di sicurezza in vista della cerimonia al teatro Cavour
Imperia. Tavolini, sedie e arredi esterni dovranno sparire da via Cascione per l’arrivo del presidente della Repubblica, atteso in città lunedì 19 ottobre in occasione della 39ª assemblea nazionale dell’UPI, l’Unione delle Province d’Italia.
A stabilirlo è un’ordinanza firmata dal sindaco Claudio Scajola, che impone a sei esercizi commerciali di liberare gli spazi pubblici occupati dalle 10 alle 19. Il provvedimento riguarda le attività presenti nella zona a traffico limitato: Gagliano Antonio & C. Sas al civico 88, Bar Certe Volte al numero 82, ristorante Da Didù al 70, Bar Loy al 58, Pepito srls al 31 e Bar Nono Caffè al 28.
La disposizione rientra nelle misure predisposte per la cerimonia inaugurale, in programma alle 17 al teatro Cavour alla presenza del capo dello Stato. L’afflusso di partecipanti e autorità richiede, secondo quanto riportato nel documento comunale, percorsi pedonali liberi e condizioni adeguate per consentire alle forze dell’ordine le operazioni di bonifica e vigilanza nelle aree circostanti.
L’appuntamento riunirà per tre giornate i delegati delle Province italiane, chiamati a confrontarsi sulle riforme istituzionali, la manovra di bilancio, la gestione del post-PNRR e le politiche europee per i territori. Per eventuali violazioni sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.