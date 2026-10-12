Imperia, visita del presidente della Repubblica: via i dehors da via Cascione per l’assemblea nazionale UPI

Imperia. Tavolini, sedie e arredi esterni dovranno sparire da via Cascione per l’arrivo del presidente della Repubblica , atteso in città lunedì 19 ottobre in occasione della 39ª assemblea nazionale dell’UPI, l’Unione delle Province d’Italia.

A stabilirlo è un’ordinanza firmata dal sindaco Claudio Scajola, che impone a sei esercizi commerciali di liberare gli spazi pubblici occupati dalle 10 alle 19. Il provvedimento riguarda le attività presenti nella zona a traffico limitato: Gagliano Antonio & C. Sas al civico 88, Bar Certe Volte al numero 82, ristorante Da Didù al 70, Bar Loy al 58, Pepito srls al 31 e Bar Nono Caffè al 28.