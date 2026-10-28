Imperia, una passeggiata in memoria di Halina: «Basta morti in strada»

Imperia. Una passeggiata per ricordare Halina Gizeweter, l’infermiera caposala di 62 anni morta lo scorso 20 settembre a causa delle ferite riportate in un incidente stradale mentre era in bicicletta, e per tenere alta l’attenzione sulla sicurezza di chi si muove sulle strade. L’appuntamento è per sabato 14 novembre, alle 15, in Calata Cuneo, a Imperia, con la «Passeggiata per Halina», organizzata da FIAB Riviera dei Fiori nell’ambito della mobilitazione nazionale «Codice Fuori Strada», promossa insieme alla Rete Italiana Mobilità Equa (RIME).

L’iniziativa vuole trasformare il ricordo della donna in un momento di riflessione collettiva sulla tutela degli utenti più vulnerabili della strada, a partire da pedoni e ciclisti. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza e gratuita. Il percorso si snoderà attraverso le vie cittadine.

La mobilitazione si inserisce nella campagna con cui le associazioni promotrici contestano la riforma del Codice della strada che, a loro giudizio, non garantirebbe una protezione adeguata agli utenti più esposti e non affronterebbe con sufficiente efficacia il problema della violenza stradale.

Tra le iniziative previste c’è anche l’installazione di una ghost bike: una bicicletta dipinta di bianco che rappresenta, a livello internazionale, un simbolo commemorativo per le persone morte in incidenti stradali mentre si spostavano in bicicletta.

FIAB Riviera dei Fiori ha chiesto la collaborazione del Comune di Imperia per individuare e autorizzare un punto idoneo in via Airenti, nei pressi del luogo dello scontro in cui rimase coinvolta Halina. L’intenzione dell’associazione è di collocare la bicicletta in modo stabile e permanente, affinché il ricordo della donna resti legato a un richiamo quotidiano alla responsabilità e al rispetto reciproco tra tutti gli utenti della strada.

Al Comune è stato chiesto anche il patrocinio non oneroso della manifestazione e il supporto della Polizia locale nei punti più critici del percorso, per garantire la sicurezza dei partecipanti.

La passeggiata si svolgerà mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente costato la vita alla 62enne. Nell’inchiesta aperta dalla Procura di Imperia per omicidio stradale risultano al momento due persone indagate. Saranno gli approfondimenti investigativi a chiarire le eventuali responsabilità.